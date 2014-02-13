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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 14:36 BJT

日本股市：日经指数创一周内最大跌幅，受累于市场避险情绪

日股日经指数 收低1.8%或265.32点，报14,534.74点，为一周来单日最大百分比跌幅。日经指数周三曾创一周半最高收位。

东证股价指数 下滑1.6%至1,199.74点，33个分项行业指数悉数下跌。

分析师表示，投资人在见到更多美国经济数据前选择先避开风险，例如今日稍晚美国将公布零售销售。

JPX-Nikkei 400指数 跌1.5%至10,848.10点。(完)
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