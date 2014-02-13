澳洲个股：力拓执行长称将坚持2014年底时节支30亿美元成本的目标

路透墨尔本2月13日 - 力拓 执行长沃尔什(Sam Walsh)周四表示，该公司没有计划改变到2014年底时节约成本30亿美元的目标，其2013年目标已超额完成。

“现在还不是改变目标的时候。应该稳定下来，不能动摇，”他在公布业绩后对记者表示。之前的业绩显示力拓年度基础获利增长10%，好于预期。(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)