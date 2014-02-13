澳洲个股：力拓执行长称将坚持2014年底时节支30亿美元成本的目标

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透墨尔本2月13日 - 力拓 执行长沃尔什(Sam Walsh)周四表示，该公司没有计划改变到2014年底时节约成本30亿美元的目标，其2013年目标已超额完成。
“现在还不是改变目标的时候。应该稳定下来，不能动摇，”他在公布业绩后对记者表示。之前的业绩显示力拓年度基础获利增长10%，好于预期。(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)