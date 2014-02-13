澳股业绩：力拓2013年下半年获利激增45%，成本控制效果明显

路透墨尔本2月13日 - 力拓 周四公布，去年下半年获利跳涨45%，表现超出市场预期，这要归功于成本大幅削减、资本支出减少和生产成长。

力拓年度股息增加15%令人意外，体现该公司对现金流成长的信心，预示今年稍晚或2015年可能会向股东回馈大量现金。

“股息增加15%，反映出我们对于业务及良好发展前景的信心。”力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)在一份声明中说。

基于路透的计算，截至12月31日的六个月里，力拓获利从上年同期的41.2亿美元上涨到了59.9亿美元，分析师预估为54.9亿美元左右。