澳股业绩：力拓2013年下半年获利激增45%，成本控制效果明显

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透墨尔本2月13日 - 力拓 周四公布，去年下半年获利跳涨45%，表现超出市场预期，这要归功于成本大幅削减、资本支出减少和生产成长。
力拓年度股息增加15%令人意外，体现该公司对现金流成长的信心，预示今年稍晚或2015年可能会向股东回馈大量现金。
“股息增加15%，反映出我们对于业务及良好发展前景的信心。”力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)在一份声明中说。
基于路透的计算，截至12月31日的六个月里，力拓获利从上年同期的41.2亿美元上涨到了59.9亿美元，分析师预估为54.9亿美元左右。
力拓股价去年下跌了3.7%，表现不及同期澳洲股市的6%涨幅，因投资者担心中国成长放缓和预计铁矿石价格将大跌，选择避开矿业类股。不过，力拓股价周四在业绩公布前触及11个月高位。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)