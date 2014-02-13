韩国金融：央行总裁表示不担心国内人民币存款激增

路透首尔2月13日 - 韩国央行总裁金仲秀周四表示，近期韩国国内人民币 存款大幅上升并不特别令人担忧，暗示央行不打算采取特别举措限制国内人民币账户。

韩国决策者一直在关注国内人民币持有量激增的问题。人民币开始获得韩国投资者的青睐，因其提供的收益相对较高。截至1月底，韩国居民持有的人民币相当于75.6亿美元，9月底时只相当于8.8亿美元。

“我认为这并不值得担心。”金仲秀在周四央行政策会议后的新闻简布会上对记者说。“由于中国金融系统的去杠杆化行动，套利交易正在增加。”

韩元 并不能直接兑换成人民币。与香港、伦敦、新加坡和台湾不同，韩国并非正式认定的人民币海外交易中心，这增大了当地人民币存款交易的复杂度。(完)