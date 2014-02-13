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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 14:46 BJT

韩国拒绝朝鲜提出的推迟美韩联合军演要求

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月13日 - 韩国官员周四称，对于朝鲜提出的韩国推迟本月与美国举行联合军事演习以避免与离散家属团聚活动重叠的要求，韩国予以拒绝。

周三朝韩高层举行了一次罕见的会面，朝方提出该要求，导致朝韩离散家属团聚活动搁浅的可能性加大，韩国数周来建立信心的努力受挫。

“朝鲜坚持要求韩国将联合军演推迟两天，以避免与离散家属团聚活动重叠。对于我们来说这是不可能的。”韩国统一部长官柳吉对国会说道。

韩国国防部称，军演将于本月晚些时候如期举行，因军队和设备已经开始调动，而且合法的国防行动不应与人道主义活动联系起来。(完) 编译：李富强 发稿：王琛
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