欧洲个股：雀巢预期今年还将面临诸多挑战，销售成长料低于长期目标

路透瑞士沃韦2月13日 - 全球最大食品集团雀巢(Nestle) 表示，预期今年又将是面临诸多挑战的一年，恐再次无法达到长期目标。此前，欧洲市场的价格下滑，加上新兴市场的需求放缓，导致雀巢2013年销售成长幅度放缓至4.6%。

“去年是很有挑战的一年，而2014年可能也是如此，”雀巢周四在声明稿中表示。

“我们因此预期2014年的表现将和去年类似...成长幅度约为5%，且利润有所改善，”该集团表示。

去年夏季时，雀巢将2013年销售成长目标调降至约5%，放弃了其5-6%的长期目标。