欧洲个股：雀巢预期今年还将面临诸多挑战，销售成长料低于长期目标

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月17日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32 +48 10 3.83% 22.05 1.17 +50 *浙江 4/14 5 3.13% 28.5658 2.95
路透瑞士沃韦2月13日 - 全球最大食品集团雀巢(Nestle) 表示，预期今年又将是面临诸多挑战的一年，恐再次无法达到长期目标。此前，欧洲市场的价格下滑，加上新兴市场的需求放缓，导致雀巢2013年销售成长幅度放缓至4.6%。
“去年是很有挑战的一年，而2014年可能也是如此，”雀巢周四在声明稿中表示。
“我们因此预期2014年的表现将和去年类似...成长幅度约为5%，且利润有所改善，”该集团表示。
去年夏季时，雀巢将2013年销售成长目标调降至约5%，放弃了其5-6%的长期目标。
雀巢净利降至100亿瑞郎，不及路透调查预估的106.87亿瑞郎。雀巢表示，获利下滑是因为重整成本和汇率影响所致。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32 +48 10 3.83% 22.05 1.17 +50 *浙江 4/14 5 3.13% 28.5658 2.95
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 浙江 28.5658 5年 *3.13% 一般地方债 4/17 28.5658 7年 *3.51% 38.0877 10年 *3.67% 86.7119 5年 *3.13% 专项地方债 34.6847 7年 *3.41% 52.027 10年 *3.61% *青海 9.85 3年 3.28% 一般地方债 4
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21