背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港2月13日 - 马年离岸点心债由中国房地产开发商首创置业 首发。今年的再融资需求高，发行案件预料后续有来。

自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦。

根据中银国际统计，2013年全年离岸人民币债券发行量同比增加12%至1,374亿元；人民币存款证（CDs）同比增60%至2,466亿元。

以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：

（由公司发行）

日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 *2014. 2 首创置业 20.0 5.75 3 *2014. 2 首创置业 2.5 6.875 5

2014. 1 中国通用技术集团 10.0 5.70 3

2014. 1 VSI（中国平安保险） 8.5 4.15 3

2014. 1 VSI（中国平安保险） 7.5 5.00 5

2014. 1 恒天然 12.5 3.60 5

2014. 1 北大方正集团 0.8 5.875 3 (reopen, 101.20）

2014. 1 绿地香港 15.0 5.50 4

2014. 1 福斯汽车 12.0 3.50 5

2014. 1 中国东方资产管理 25.0 4.10 3

2014. 1 当代置业 11.0 11.00 3

2014. 1 中国电子信息集团 27.5 4.70 3

2014. 1 北大方正集团 12.0 5.875 3

2013.12 Panda Funding Investment 9.1 3.95 3 (privately placed)

2013.12 Bestgain Real Estate 10.0 4.05 3

Lyra Ltd（万科）

2013.12 远东宏信 7.0 5.45 3

2013.11 Bestgain Real Estate 10.0 4.50 5

Lyra Ltd（万科）

2013.11 路劲基建 22.0 6.00

2013.11 中银航空租赁 5.025 4.50 5（reopen, 100.50）

2013.11 中银航空租赁 10.0 4.50 5

2013.11 VSI（中国平安保险） 15.0 4.00 3

2013.10 VSI（中国平安保险） 3.0 4.75 5（reopen, 4.522%）

2013.11 加拿大卑诗省 25.0 2.25 1

（英属哥伦比亚）

2013.10 VSI（中国平安保险） 18.0 4.75 5

2013.10 BP Capital Markets 12.0 3.95 5

2013.9 SK Global Chem Invest HK 9.5 4.125 3

2013.9 Total Capital SA 10.65 3.75 5

2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1

2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2

2013.5 统一中控 10.0 3.50 3

2013.5 东航海外（香港） 22.0 3.875 3

2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3

2013.5 花样年 10.0 7.875 3

2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3

2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3

2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5

2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5

2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3

2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3

2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5

2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5

2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3

2013.4 新城发展 15.0 9.75 3

2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1

2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3

2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5

2013.3 金地集团 20.0 5.625 5

2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3

2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3

2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3

2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3

2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5

2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 （reopen）

（由金融机构发行）

日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期

2014. 1 中国进出口银行 15.0 3.00 2

2014. 1 中国进出口银行 25.0 3.25 3

2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 3.625 5

2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 4.50 10 (宝岛债)

2014. 1 蒙古 7.0 10.00 3

Trade and Development Bank of Mongolia

2014. 1 中国银行伦敦分行 25.0 3.45 3

2014. 1 中国农业发展银行 20.0 3.08 2

2014. 1 中国农业发展银行 10.0 3.28 3

2013.11 工行（新加坡） 20.0 3.20 2

2013.11 工行 13.0 3.35 3

2013.11 工行 7.0 3.75 5

2013.11 国开行 19.0 3M CNH HIBOR+20bp 2

2013.11 国开行 17.0 3.60 5

2013.11 国开行 9.0 4.50 15

2013.11 德国L-Bank 2.5 3M CNH HIBOR-77bp 1

2013.8 工银（亚洲） 4.0 3.34 1

2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.0 2.28 1

2013.6 韩国出入口银行 1.3 2.65 1

2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1

2013.6 世界银行 17.0 2.00 1

2013.5 澳洲国民银行 4.0 2.40 2

2013.3 中美洲经济合作银行 5.0 3.20 3

2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1

2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.4 3.25 3

Grand Cayman

2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3

2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2（reopen）

2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1

2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3

2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3

2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2

2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3

2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1

2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3（reopen）

2013.1 中银（香港） 3.0 2.90 1

2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7

2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1

2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3

Grand Cayman

2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3

2013.1 汇丰（中国） 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2