中国债市：银行理财银行间债券账户获批重启，乙类户身份明确

路透上海2月13日 - 中国银行业理财产品银行间债券账户获批重启，并明确了其乙类户的身份。央行周四发布通知，明确银行理财进入银行间债券市场的相关事项。

刊登在中国货币网上的《中国人民银行金融市场司关于商业银行理财产品进入银行间债券市场有关事项的通知》显示，申请在银行间债券市场开立债券账户的理财产品，应以单只理财产品的名义开户，但理财产品由非本行的第三方托管人独立托管的，也可以理财产品系列或理财产品组合的名义开户。

通知要求，理财产品应直接进行债券交易和结算，由其管理人申请交易联网手续。由于此前理财产品多以丙类账户存在，并由甲类户代理结算及交易，因此该通知也正式确认了银行理财的乙类户身份。

但根据通知抬头，银行类机构只标明了16家上市银行，目前多家非上市银行理财部门人士纷纷表示，尚不清楚此次重启是否只针对上市银行，而其他银行则需后续文件。（完）

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