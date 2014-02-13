《焦点》力拓削减成本见效获利跳增，派息上调大出投资者意外

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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分析师和投资者表示，大型矿企最新一轮财报有望帮助其股票翻身。过去一年，这些矿企的股票表现逊于大市，因投资者担忧中国增长放缓以及铁矿石价格可能大跌，从而回避这类股票。
包括澳洲矿业巨擘必和必拓 、英美资源集团 、巴西淡水河谷 和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在内的其他大型矿企将于未来几周公布财报。
力拓的澳洲股票过去一年下跌了3.7%，表现不及同期澳洲股市的6%涨幅。不过，力拓股价周四在业绩公布前触及11个月高位。
力拓面临的最大风险在于，自己和对手必和必拓、Fortescue Metals 旗下新矿新增的铁矿石供应在今年将推动铁矿石价格走低。
铁矿石在力拓2013年获利中占近90%，其余部分主要来自铜。(完) (编译 田建华/杜明霞/王冠中/朱晓军；审校 石冠兰/于春红/许娜/侯向明)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8