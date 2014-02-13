《焦点》力拓削减成本见效获利跳增，派息上调大出投资者意外

分析师和投资者表示，大型矿企最新一轮财报有望帮助其股票翻身。过去一年，这些矿企的股票表现逊于大市，因投资者担忧中国增长放缓以及铁矿石价格可能大跌，从而回避这类股票。

包括澳洲矿业巨擘必和必拓 、英美资源集团 、巴西淡水河谷 和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在内的其他大型矿企将于未来几周公布财报。

力拓的澳洲股票过去一年下跌了3.7%，表现不及同期澳洲股市的6%涨幅。不过，力拓股价周四在业绩公布前触及11个月高位。

力拓面临的最大风险在于，自己和对手必和必拓、Fortescue Metals 旗下新矿新增的铁矿石供应在今年将推动铁矿石价格走低。