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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 15:19 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：失业率意外上升令澳元挫低，亚股下跌

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* 澳元/美元下跌0.94%，澳元/日圆下跌1.41%，美元/日圆下滑0.45%，欧元/美元上升0.23%。

* 美元/印度卢比上涨0.37%，日股日经指数收低1.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.69%，美国10年期公债收益率报2.7663%。

* 澳洲1月就业人数意外下降，推动失业率升至逾10年来最高。澳元因此大跌。

* 美国国会通过立法，让联邦政府的借款权限得以展延一年。

* 英国警告苏格兰，如果苏格兰公投赞成独立，它将无法保有英镑作为货币。

* 今日关注事件：瑞典央行决议，挪威央行讲话，美国零售销售数据和初请失业金人数报告。

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