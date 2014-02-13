《汇市简讯》欧洲开盘：失业率意外上升令澳元挫低，亚股下跌

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
0702GMT
* 澳元/美元下跌0.94%，澳元/日圆下跌1.41%，美元/日圆下滑0.45%，欧元/美元上升0.23%。
* 美元/印度卢比上涨0.37%，日股日经指数收低1.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.69%，美国10年期公债收益率报2.7663%。
* 澳洲1月就业人数意外下降，推动失业率升至逾10年来最高。澳元因此大跌。
* 美国国会通过立法，让联邦政府的借款权限得以展延一年。
* 英国警告苏格兰，如果苏格兰公投赞成独立，它将无法保有英镑作为货币。
* 今日关注事件：瑞典央行决议，挪威央行讲话，美国零售销售数据和初请失业金人数报告。
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0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)