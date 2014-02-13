台湾汇市：台币随韩元收贬，外资再转为汇出

* 台币随韩元回贬，外资转汇出 * 交投缺乏方向，短期仍由进、出口商主导 * 台币实质交易区间看在30.280-30.350 路透台北2月13日 - 台币兑美元 周四收贬6.2分。交易员称，因韩元自高档回落，且外资在台股 又转为卖超，令台币走势偏弱。 汇银人士指出，昨日外资短暂转为汇入后，今日又反向汇出，此外，油款等进口商也加入买汇阵容，令台 币表现疲弱，不过出口商在30.33价位的抛汇压力不小。整体而言，交投还是缺乏方向，以进、出口商实质交 易为主，明日交易区间看在30.280-30.350。 “台币还是趋贬，近期台股不好，(外资)净汇出较多。”一位外商银行交易员说。 另一本地银行交易员则称，韩元今日走势偏弱令台币承压。不过相较于韩元近期的大幅震荡，台币于新春 开红盘后的一周，实质交易价位多在30.26-30.33的狭窄区间内。由于短期缺乏明确题材引导，预料台币还是 难脱整理格局。 今日台币实质交易区间主要在30.303-30.334，上日在30.280-30.330。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；一个月远汇报 价 尾盘报30.275/30.285，上日纽约盘收在30.200。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超10.66亿台币，转买为卖；上交易日修正后为买超2 9.16亿台币。 韩国韩元 周四在国内市场收低，结束连续四天的涨势，因外资继续流出股市，且本地进口商出现美 元需求。。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周四：德国1月CPI终值;德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值;美国一周初请失业金人数;美国1月零售 销售;美国12月企业库存;美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政策的证词。 周五：中国1月CPI和PPI;德国第四季经季节调整的GDP初值;欧元区第四季GDP初值;欧元区12月贸易收支; 美国1月进口和出口价格;美国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.408 30.346 30.260-30.408 30.346 6.41 7.31 元太外汇经纪公司 30.402 30.345 30.280-30.402 30.345 2.78 3.815 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.075/-0.065 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.195/-0.170 (完)