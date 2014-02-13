更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债定位远低预期，资金续宽激发配债热情

* 进出口行两期增发债收益率远低于预期

* 资金宽裕未受逆回购暂停影响

* 市场谨慎心态渐缓，机构配债热情再起 (新增市场评论及更多细节)

路透上海2月13日 - 中国进出口银行周四招标增发的两期固息债收益率远低于预期。公开市场逆回购暂停并未改变春节后资金面持续宽松的大局，市场谨慎心态因此逐渐缓和，机构配债热情再起，投资户和交易户联袂大幅推低新债定位。

市场人士并指出，今日新债发行规模偏小，又恰逢当天二级市场表现强势，加剧了该两期债的受捧程度。

“比预期低太多了，资金宽，央行虽然不放松，但是也不太会收很紧，”北京一券商分析师称。

业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的三年期和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3047%和5.4333%，明显低于此前市场预测均值5.42%和5.51%。两期债投标倍数分别为2.98倍和2.26倍。

上海一银行交易员则谈到，公开市场今日逆回购继续暂停，但在流动性充裕的背景下，央行亦并未重启正回购，有助于进一步缓和市场情绪。

随着春节长假后资金回流，中国央行公开市场本周一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三和五年期品种最新收益率分别为5.4345%和5.5466%。

上述两期债是进出口行今年第六期和第七期金融债，为该行今年第二期和第三期增发品种，票面利率分别为5.44%和5.48%。

具体发行条款如下：

第6期 第7期

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发行(招标)上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

(2014年第二期增发) (2014年第三期增发)

招标方式 单一价格(荷兰式) 单一价格(荷兰式)

缴款日/起息日 2月18日/2月10日 2月19日/1月28日

分销期 2月13日-2月18日 2月13日-2月19日

上市日 2月24日 2月25日

基本承销额 均无

发行手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%