路透专访：香港金银业贸易场计划在大陆建立仓库和交易平台--理事长

张德熙对路透表示，自去年上海成立自贸区后，磋商最终受到重视。

“三年前我们与他们开始协商建立一个金银仓库，目前终于把责任落实到一个特别委员会。”他还说，前海官员已向CGSE询问了相关的计划和提议。

“在未来6-12个月内，我们有望成立这个仓库。”

这个仓库的初步储量为1,500吨，将主要向珠宝生产商提供服务，其中有一部分生产商已是CGSE在香港的交易成员。

张德熙表示，如果在前海享有免税政策，该交易所可能将吸引到国际交易人士和黄金精炼商。

他说，“我们正试图开发自由贸易平台，以吸引美元和其他外币流入前海。”(完)