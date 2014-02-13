亚洲房地产：领盛指亚太区非传统房地产提供良好投资机会

路透香港2月13日 - 领盛投资管理（LaSalle Investment Management）周四发表报告，建议投资者应留意亚太区内的小众和非传统的房地产投资机会，因价格竞争较小，且传统房地产投资市场已见拥挤。

“我们预期多个市场的投资量将持续增长，价格亦续有上升压力。竞争最激烈的将会是核心/贵重房地产项目，以及一些小众板块如豪华酒店，以及中国物流设施。”领盛研究及策略主管Paul Guest表示。

他指出，大部份的传统房地产资产类别已相当拥挤，因而亦增加了个别小众或另类投资的吸引力。

领盛的投资策略年报指出，2014年亚太区最佳投资机会将在小众或非传统房地产板块。虽然风险可能较高，但价格竞争也较小。该行认为具吸引力的范畴包括：海外学生数目增长迅速的城市例如澳洲悉尼、墨尔本，以及新加坡。未计算杠杆的回报率可达12-15%。

此外，主要旅游枢纽如香港、新加坡或韩国的品牌和精品酒店发展项目亦具吸引力，因其针对增长中的中产层级自由行的需要。这类投资未计算杠杆的回报率亦有可能达12-15%。

报告称，中国一线城市和香港的核心服务式公寓也是区内首选投资机会，因海外企业派驻这些城市的人员增加。但由于外派员工的住房津贴减少，报告建议投资者应考虑翻新或进行资产提升的项目。该行估计在香港这类投资项目的回报率约4-6%，而在中国则会略高一些。

其他亚太区2014年的投资机会包括位于香港、新加坡和中国的仓储设施。至于日本和新加坡郊区的零售物业风险回报亦可观。在写字楼物业方面，由于复苏步伐加快和核心区写字楼仍然昂贵，一些位于二线地区或CBD（中央商业区）周边的写字楼显得吸引。