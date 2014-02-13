金属期市：伦敦期铜小幅下滑，投资者锁定获利

“昨日市场有些兴高采烈...投资者感到更加安心，因中国出口数据所反映的形势并不像PMI数据那么黯淡，”瑞穗银行驻新加坡分析师Vishnu Varathan说。

中国四项月度采购经理人指数(PMI)均显示，该国经济成长在1月放缓，因国内外需求疲软。

“本周余下时间里，市场如果保持乐观，也将带有不少谨慎情绪，”Varathan说。

0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.26%，至每吨7,131.25美元。

上海期交所主力4月期铜合约 微升0.18%，报每吨50,620元人民币(8,300美元)。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻