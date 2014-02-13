金属期市：伦敦期铜小幅下滑，投资者锁定获利

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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“昨日市场有些兴高采烈...投资者感到更加安心，因中国出口数据所反映的形势并不像PMI数据那么黯淡，”瑞穗银行驻新加坡分析师Vishnu Varathan说。
中国四项月度采购经理人指数(PMI)均显示，该国经济成长在1月放缓，因国内外需求疲软。
“本周余下时间里，市场如果保持乐观，也将带有不少谨慎情绪，”Varathan说。
0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.26%，至每吨7,131.25美元。
上海期交所主力4月期铜合约 微升0.18%，报每吨50,620元人民币(8,300美元)。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明/郑茵 审校 高琦/王翔琼/许娜)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8