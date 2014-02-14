《离岸人民币综述》人民币交易量飞速增长，催促金融改革提速

记者 李珊珊

路透香港2月14日 - 离岸人民币交易量正飞速增长，随着实质及投机交易需求被发掘，交易人民币已不仅限于亚洲投资人，亦扩展至欧洲区。与日增长的交易量，正呼唤着中国金融改革提速，外汇市场也将成为推动改革的一股力量。

汤森路透公布，透过其旗下电子交易平台--FXall以及Matching的人民币交易量均在1月创下记录新高，并成为Matching成交量第七大的货币。目前共有85只货币在该平台进行交易。

市场亦感受到人民币外汇资金流（flow）来自于更多的地方，由香港、新加坡，扩展到欧洲。

“去年底以来，我们的确观察到更多伦敦的flow，在亚洲交易时间结束后进到离岸市场。”一中资行外汇交易员说。

他指出，这些资金大致来自于资产管理、对冲基金，基于避险或是投资目的买进人民币，令离岸人民币汇价在伦敦开市后再出现一阵波动。

去年一年来，香港即期及远汇人民币日均成交量由2012年底的约30亿美元，劲增至130-150亿美元；新起之秀--伦敦不遑多让，据市场估计日均量也达到30-50亿美元，相当于香港的三分之一至四分之一。

人民币交易量快速增长有其基本面脉络。中国是全球第二大经济体，论起进出口总值亦已超越美国，宏观而言货币使用累积极高需求，以往的货币管制环境并不能满足这些需求，一旦管制放松，即便只是裂口，相关的需求便喷发而出。

汇丰亚洲外汇策略师王菊指出，中国与欧洲地区贸易往来，以及伦敦作为全球主要外汇中心，人民币交易意愿提升是可预期的。

＂人民币成交量增加体现了人民币在国际化过程中，不论是贸易、投资、投机各方面的需求均蓬勃增长。＂她说。

她指出，人民币作为贸易结算货币后，便会衍生相关的投资需求。成交量上升，流动性变好，投资人愿意交易及使用这只货币，对于推进国际化有着相辅相成的效果。

“我们预期人民币海外交易持续成长，特别是亚洲以外，”渣打亚洲区高级经济师刘健恒说。

他表示，伦敦在全球外汇市场占有举足轻重的地位，足以覆盖欧洲时区的需求。而据闻加拿大也有意成立交易中心，这将有助于将人民币交易推展至北美时区，将有益于离岸交易进一步发展。

然而，经济学者及专家亦表示，中国资本帐开放上仍需要提速，尤其是人民币成交量迅猛增长，离岸与在岸价格因为资本管制造成的价差，不免也会吸引纯为套利、套息的热钱。

“onshore/offshore的汇差2、300点，当然会有人想套利，正当管道套不到，自然会想其他的旁门左道。”一不愿具名的大型外资行人士说，＂在资本帐开放前，这些套利空间都会存在。＂

王菊亦表示，虽然已开放了QFII（合格境外机构投资者）及RQFII（人民币合格境外机构投资者）等渠道，但相比于中国金融市场的规模，未来开放的空间仍然巨大，这方面肯定要逐步放开。

欲浏全球十大支付货币排名，请点选：(link.reuters.com/tyg86v)

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 10,101.5 26

2. 渣打银行 9,546.3 25

3. 法国巴黎银行 4,575.0 14

4. 中国银行 3,683.3 5

5. 星展 2,885.5 7

**本周市场动态**

--中信银行 宣布，已获得人行及发改委同意在香港发行金额不超过15亿元的人民币普通金融债券。有关发行债券所募集人民币资金留在境外使用，所形成的外债本息由该行负责偿还。

--中国银行 称，匈牙利分行的申请已获批，匈牙利政府支持中国银行成为当地人民币业务清算行。中银称将把匈牙利作为中东欧地区业务发展的中心，进一步发挥跨境金融优势，提高为两地企业服务的能力。

--德意志银行称，向中国的企业客户推出针对人民币境外放款的自动现金扫款服务。通过该平台，企业能够设定目标余额，并以此提升现金流动性管理的效率。

--汤森路透 1月即期外汇交易成交每日均量增长27%，受助于人民币交易活络。离岸人民币 在Matching和FXall平台的成交量创纪录新高，并成为Matching上第七大交易货币。

--渣打银行人民币环球指数12月按年升84.1%至1,377，人民币资金池以及跨境支付活动增加，令成长率达到17个月来最快。该指数于2012年11月成立，主要测度人民币国际化程度，涵盖范围包括香港、新加坡、台湾及伦敦。基数为100（2010年12月31日）。

--台湾金管会主委曾铭宗表示，金管会旗下证期局正研议建构宝岛债次级市场，希望今年上半年能有雏形。他指出，中长期来看，要建全宝岛债市场，除了初级市场持续发展外，也要建构次级市场。建构次级市场需要一定条件，包括初级市场发行量够大、产品定位的区分等。 （完）