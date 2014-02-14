《焦点》中诚信托事件引发监管升级，券商资管通道业务半开半闭

* 券商资管监管升级，中诚信托成导火索

* 券商通道业务半开半闭，影响不大

* 股债市短期机会不大，通道业务仍是重点

作者 林琦

路透上海2月14日 - 备受瞩目的中诚信托兑付事件虽有惊无险化解，但却给中国监管层敲响警钟。为防止信用风险事件在券商资管业爆发，中国证券业协会近日对涉及客户较多的通道型集合资管计划开始踩刹车。

不过通道业务的合作双方对此反应淡然，一来是通道业务对券商的业绩贡献不高，而且新政并未完全封死通道业务；对银行而言，其通道业务合作对象选择范围较广。因此业内人士分析，该项新规的出台，可能更多体现防患于未然的监管意图。

“我觉得这项新规定有可能是受中诚信托事件刺激而推出的，上面想着未雨绸缪吧，”上海一券商资管人士指出，“中诚信托这事闹得挺大，主要是里面有个人客户，若是定向资管，机构对机构，自己商量就可以了，没有那么大的影响力。”

近期闹得沸沸扬扬的中诚信托30亿元信托兑付风波，近日以向投资者退还本金、但没有第三年利息的方案暂时告歇。此前中诚信托曾表示，其“诚至金开1号”信托计划可能无法按期变现，引起外界广泛关注，市场人士纷纷猜测该信托产品是否会成为打破国内“刚性兑付”的第一单。

北京一中型券商人士指出，“新规只是停了集合通道，就意味着定向通道还可以做，这等于把通道业务阳光化了，从这一方面来讲，反而是个好事情。”

自下周一开始实施的证券业协会新规要求，证券公司应当切实履行集合资产管理计划管理人的职责，不得通过集合资产管理计划开展通道业务。集合和定向资产管理计划的重要区别在于其客户数量，定向资管计划只能接受单一客户委托。

目前，券商资管和基金子公司的资产管理规模严重依赖通道业务，例如目前规模达4万亿元人民币的券商资管业务约九成来自通道业务。目前尚未有公开数据披露券商的定向资管和集合资产在通道业务上的占比。

上海一国有银行投行人士预计，这一比例或许与信托业差不多，信托的单一客户通道业务约占总量的七成，所以券商资管未来停止集合资产通道业务，应该不会伤筋动骨。

所谓通道业务，是指券商向银行发行资管产品吸纳银行资金，再用于购买银行票据等资产，帮助银行曲线完成表内资产向表外的转移。

**中诚信托事件引发监管升级**

“这就是汲取中诚信托的那个教训，”东北某城商行零售业务总监表示，原本大家认为通道类业务提供通道方承担的责任很小，但中诚信托事件爆发后，只是代销产品的工商银行 亦牵涉其中，大家感觉通道方未来可能也难以脱身。

他说，现在监管层发现券商也是一个通道方，自然要对它的风险加以控制，但是也没有一棍子打死，其实还是留有余地的。如果参照对信托的管理办法，比如计提扣减风险净资本，那效果就严重的多。

长江证券行业分析师刘俊指出，对券商资管通道业务加强监管一直都在讨论中。虽然目前通道业务还没有爆发大问题，但不能说一点风险都没有。此次监管层防患于未然，出面规范一下，对券商资管业的发展有益。

尽管新规对券商资管通道业务作了一定限制，但无论是券商，还是通道业务主要提供方--银行，大家都感觉是一件无伤大雅的事。

北京某大型券商资管人士表示，通道类业务有很多种，实际操作中集合资管比定向资管计划少的多，因此带来的影响不大。这类业务技术含量不是很高，主要是做规模。

券商通道业务的佣金比率一般在千分之一以下，有些低至万分之二，因此尽管通道业务令券商资管规模迅速膨胀，但贡献较小。券商主动管理的资管计划近年来给券商资管业贡献了约七成的利润。

上述银行投行人士指出，银行方面的选择较多，信托和基金子公司都可以开展通道业务，因此这项新规定只是给银行选择通道业务合作伙伴稍微增加一些技术难度，影响相当有限。

“其实，对券商资管威胁最大的还是银行直接融资工具，这等于直接抽去通道业务存在基础。”不过他亦坦承，银行直接介入资管，亦会面临“刚性兑付”的行业潜规则，若要大规模推广，将给银行风控体系提出较大的挑战，因此短期内其资管规模还不会上升太快。

去年9月末，中国银监会批准国内11家商业银行开展理财资产管理业务试点，同时还将进行债权直接融资工具的试点，各家银行的试点额度在5-10亿元之间。此意味着银行未来可以直接出任资管计划的管理人，这将打破目前银行资管项目需要通过信托、券商、基金等机构建立SPV（特殊目的公司）的惯行做法。

**通道业务仍是短期重点**

业内人士指出，通道业务一度被部分券商视为“鸡肋”，不过去年以来国内股市和债市相当低迷，主动性管理业务扩张难度较大，因此不少券商去年只能转战通道业务，虽然每单收入不多，但积少成多，累积下来亦有可观回报。

“市场不好的时候，也没什么可做，就做通道业务吧，反正也没加什么人，”北京一券商资管人士指出，“监管严了，那就不做吧，反正对我们来说，就是有一单没一单的业务。”

北京另一券商人士预计，未来一两年，国内资本市场股债市的投资机会不太大，主动管理产品不太好发，那么通道业务仍将成为一些券商资管的业务重点。

“这是一条迅速长大的捷径，”他说，“尽管费率只有万分之几，但量大，还是能养活这条业务线的人。”

他并举例指出，华融证券无论是资本实力还是业绩排名，业内排名四五十位，但凭借通道业务，其资管规模已达600多亿元，已经跻身行业前三。（完）