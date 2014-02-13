《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月13日

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国铝业公司 450 30 9 2/14簿记建档 中国银行 AAA 2/17 2/18 浦发银行 ======================================================================================== *陕西煤业 30 30 9 2/14簿记建档 招商银行 AAA 2/17 2/18 化工集团 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *海通证券 149 30 3 2/18招标 农业银行 AAA 2/19 2/20 中国银行等 ======================================================================================= *申银万国证券 72 20 3 2/18招标 农业银行 AAA 2/19 2/20 工商银行等 ======================================================================================= *中投证券 19 9.5 3 2/18招标 建设银行 AAA 2/19 2/20 ======================================================================================= *昆明钢铁控股 40 10 12 2/18簿记建档 中国银行 AA+ 2/20 2/21 浦发银行 ======================================================================================= *湖南黄金集团 7 3 6 2/18簿记建档 浦发银行 AA 2/20 2/21 ======================================================================================= *江苏国泰 6 3 12 2/18簿记建档 中信银行 AA 2/20 2/21 国际集团 ======================================================================================= *陕西煤业 30 30 12 2/20簿记建档 交通银行 AAA 2/21 2/24 化工集团 华夏银行 ======================================================================================= *南京化学 13 4 12 2/20簿记建档 浦发银行 AA 2/24 2/25 工业园 中国银行 ======================================================================================= *五洋建设集团 5 3 12 2/20簿记建档 农业银行 AA- 2/24 2/25 ======================================================================================= 招商证券 93 18 3 2/14招标 建设银行 AAA 2/17 2/18 农业银行等 ======================================================================================= 南方水泥 30 15 12 2/14簿记建档 建设银行 AA+ 2/17 2/18 上海银行 ======================================================================================= 山东玉皇化工 9 5 12 2/14簿记建档 建设银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 西王集团 5 5 12 2/14簿记建档 交通银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 国泰君安证券 120 35 3 2/17招标 建设银行 AAA 2/18 2/19 交通银行等 ======================================================================================= 方正证券 52 18 3 2/17招标 建设银行 AA+ 2/18 2/19 交通银行等 ======================================================================================= 武汉国资经营 18 5 12 2/17簿记建档 中信银行 AA+ 2/19 2/20 ======================================================================================= 梅花集团 20 10 12 2/17簿记建档 兴业银行 AA 2/18 2/19 招商银行 ======================================================================================= 东营方圆 13 6 12 2/17簿记建档 中国银行 AA- 2/19 2/20 有色金属 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江西高速公路 30 15 3/7 2/18簿记建档 国开行 AAA 2/19 2/20 投资集团 （两品种间可双向回拨） ======================================================================================= *河南日报 6 3 5 2/18簿记建档 浦发银行 AA 2/20 2/21 报业集团 ======================================================================================= 福建电子集团 8.5 4.5 5 2/14簿记建档 兴业银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 宁波港 20 1 3 2/14簿记建档 建设银行 AAA 2/17 2/18 中国银行 ======================================================================================= 北京控股集团 120 20 5 2/17簿记建档 中金公司 AAA 2/19 2/20 北京银行 ======================================================================================= 海亮集团公司 20 10 3 2/17簿记建档 民生银行 AA 2/18 2/19 ======================================================================================= 内蒙古北方 10 0.3 3 2/17簿记建档 招商银行 AA 2/18 2/19 重工业集团 ======================================================================================= 新疆新鑫矿业 20 5 3 2/18簿记建档 交通银行 AA 2/19 2/20 ======================================================================================= 株洲国资投资 20 5 3 2/18簿记建档 光大银行 AA 2/19 2/20 控股集团 ======================================================================================= 浙江能源集团 30 30 5 2/19簿记建档 交通银行 AAA 2/20 2/21 兴业银行 ======================================================================================= 山东金茂纺织 10 10 5 2/19簿记建档 浦发银行 AA 2/21 2/24 化工集团 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8