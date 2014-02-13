《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月13日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国铝业公司 450 30 9 2/14簿记建档 中国银行 AAA 2/17 2/18 浦发银行 ======================================================================================== *陕西煤业 30 30 9 2/14簿记建档 招商银行 AAA 2/17 2/18 化工集团 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *海通证券 149 30 3 2/18招标 农业银行 AAA 2/19 2/20 中国银行等 ======================================================================================= *申银万国证券 72 20 3 2/18招标 农业银行 AAA 2/19 2/20 工商银行等 ======================================================================================= *中投证券 19 9.5 3 2/18招标 建设银行 AAA 2/19 2/20 ======================================================================================= *昆明钢铁控股 40 10 12 2/18簿记建档 中国银行 AA+ 2/20 2/21 浦发银行 ======================================================================================= *湖南黄金集团 7 3 6 2/18簿记建档 浦发银行 AA 2/20 2/21 ======================================================================================= *江苏国泰 6 3 12 2/18簿记建档 中信银行 AA 2/20 2/21 国际集团 ======================================================================================= *陕西煤业 30 30 12 2/20簿记建档 交通银行 AAA 2/21 2/24 化工集团 华夏银行 ======================================================================================= *南京化学 13 4 12 2/20簿记建档 浦发银行 AA 2/24 2/25 工业园 中国银行 ======================================================================================= *五洋建设集团 5 3 12 2/20簿记建档 农业银行 AA- 2/24 2/25 ======================================================================================= 招商证券 93 18 3 2/14招标 建设银行 AAA 2/17 2/18 农业银行等 ======================================================================================= 南方水泥 30 15 12 2/14簿记建档 建设银行 AA+ 2/17 2/18 上海银行 ======================================================================================= 山东玉皇化工 9 5 12 2/14簿记建档 建设银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 西王集团 5 5 12 2/14簿记建档 交通银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 国泰君安证券 120 35 3 2/17招标 建设银行 AAA 2/18 2/19 交通银行等 ======================================================================================= 方正证券 52 18 3 2/17招标 建设银行 AA+ 2/18 2/19 交通银行等 ======================================================================================= 武汉国资经营 18 5 12 2/17簿记建档 中信银行 AA+ 2/19 2/20 ======================================================================================= 梅花集团 20 10 12 2/17簿记建档 兴业银行 AA 2/18 2/19 招商银行 ======================================================================================= 东营方圆 13 6 12 2/17簿记建档 中国银行 AA- 2/19 2/20 有色金属 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江西高速公路 30 15 3/7 2/18簿记建档 国开行 AAA 2/19 2/20 投资集团 （两品种间可双向回拨） ======================================================================================= *河南日报 6 3 5 2/18簿记建档 浦发银行 AA 2/20 2/21 报业集团 ======================================================================================= 福建电子集团 8.5 4.5 5 2/14簿记建档 兴业银行 AA 2/17 2/18 ======================================================================================= 宁波港 20 1 3 2/14簿记建档 建设银行 AAA 2/17 2/18 中国银行 ======================================================================================= 北京控股集团 120 20 5 2/17簿记建档 中金公司 AAA 2/19 2/20 北京银行 ======================================================================================= 海亮集团公司 20 10 3 2/17簿记建档 民生银行 AA 2/18 2/19 ======================================================================================= 内蒙古北方 10 0.3 3 2/17簿记建档 招商银行 AA 2/18 2/19 重工业集团 ======================================================================================= 新疆新鑫矿业 20 5 3 2/18簿记建档 交通银行 AA 2/19 2/20 ======================================================================================= 株洲国资投资 20 5 3 2/18簿记建档 光大银行 AA 2/19 2/20 控股集团 ======================================================================================= 浙江能源集团 30 30 5 2/19簿记建档 交通银行 AAA 2/20 2/21 兴业银行 ======================================================================================= 山东金茂纺织 10 10 5 2/19簿记建档 浦发银行 AA 2/21 2/24 化工集团 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)