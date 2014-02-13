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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 16:31 BJT

手机产业：中国智能手机销售遇冷，出货量两年多来首次下滑

“目前市场的重点也不再是争取首次使用智能手机的用户，而是如何说服现有智能手机用户升级为本年度新型手机。”

IDC称，随着苹果公司 与中国移动 签约合作，以及大批仅支持2G和3G网络的手机向支持4G网络的设备升级，未来还会有其他因素推动中国手机市场的增长。

不过IDC表示，随着中国的智能手机市场竞争越来越激烈，市场增长日益转向其他新兴市场。

中国智能手机厂商都在加速海外扩张的步伐。比如上个月以29亿美元收购谷歌 的摩托罗拉手机业务的联想集团 ，还有华为 、中兴通讯 和小米等。(完) (编译 田建华/白云; 审校 石冠兰/王翔琼)
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