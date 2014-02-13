手机产业：中国智能手机销售遇冷，出货量两年多来首次下滑

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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“目前市场的重点也不再是争取首次使用智能手机的用户，而是如何说服现有智能手机用户升级为本年度新型手机。”
IDC称，随着苹果公司 与中国移动 签约合作，以及大批仅支持2G和3G网络的手机向支持4G网络的设备升级，未来还会有其他因素推动中国手机市场的增长。
不过IDC表示，随着中国的智能手机市场竞争越来越激烈，市场增长日益转向其他新兴市场。
中国智能手机厂商都在加速海外扩张的步伐。比如上个月以29亿美元收购谷歌 的摩托罗拉手机业务的联想集团 ，还有华为 、中兴通讯 和小米等。(完) (编译 田建华/白云; 审校 石冠兰/王翔琼)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8