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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 16:58 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币连贬第三天收创年内新低，但客盘净结汇正在加重

* 即期连续第三天收贬
    * 盘中低点和收盘价均创年内新低
    * 大行购汇形成的阻力位随中间价下移
    * 短期内连续贬值幅度可能有限

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京2月13日 - 人民币兑美元即期 周四连续第三天走贬，并续创出年内
新低。交易人士称，中间价第二天下跌，大行购汇对人民币形成的阻力位也随之移动，使得
整体窄幅振荡区间向下平移。
    
    部分银行反映客盘需求相对均衡，但更多银行称购汇盘已经逐步消化，客盘净结汇压力
再次加大。在岸和离岸价格差距较大带来套利的结汇盘也是其原因之一。
    
    一中资大行交易员表示，客盘净结汇还是较重，但市场上还是有购汇对美元构成支撑，
大体上是跟住中间价走势的。不过他认为短期内人民币贬值幅度不会太明显，估计最多到6.
07附近。
    
    一股份行交易员表示，今天疑似的干预力度没有此前那么强，而净结汇力量反而变强了
。尾盘时很多美元多头看大行购汇力度不大，短时间内涌出来抛售，导致人民币贬幅缩窄。

    他并认为，虽然净结汇力量加大，即期短期内走势很可能还是跟中间价保持一致，同时
也要看大行购汇力度。短期内持稳的可能性偏大。
        
    全球汇市方面，澳元周四急剧挫低，因澳洲就业报告意外疲弱，重燃澳洲央行降息的可
能性。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
   
 在岸市场人民币兑美元                     今日           上日     升贬
          即期成交价格                  6.0636          6.0624   -0.02%
                中间价                  6.1100          6.1078   -0.04%
          成交额                       209亿美元                    
                                                                    
        日内相对于中间价最大波幅    0.76% (上限±1%)     日高     日低
              日内波动幅度(pips)           29           6.0633   6.0662 
          2014年来即期升贬值幅度         -0.16%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=          180                       
                           CFXS>                                 
                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16:47             今日            上日      
           1年期NDF                    6.1110/40         6.108      
                   CNH即期             6.0410/22         6.036      
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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