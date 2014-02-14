《即时观点8》中国1月CPI持于低位通胀应无虞，PPI连降23个月

路透北京2月14日 - 中国国家统计局周五公布，2014年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，持平于前月，仍为去年6月以低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%，为连续第23个月负增长。分析师认为CPI表现符合预期，全年控通胀前景乐观，而PPI持续疲软，显示经济下行压力仍在。

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主要数据:

--CPI同比上涨2.5%(路透调查中值为2.3%)

--PPI同比下降1.6%(路透调查中值为下降1.7%)

--CPI环比上涨1.0%，PPI环比下降0.1%

--CPI中食品价格同比上涨3.7%，非食品价格上涨1.9%

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中国月度CPI、PPI、食品价格图表 link.reuters.com/sug86v

以下为市场人士的评论:

--中国国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

CPI从今年1月份的情况，粮价基本稳定，中国粮食价格高于国际价格，蔬菜价格也较稳定，主要是因为今冬是暖冬，猪肉价格上涨幅度也不大，存栏的规模也较大。从翘尾因素来看，1月份的翘尾因素会稍微高一点，主要是因历史因素。

PPI主要是国际大宗商品的价格是基本稳定，输入性通胀压力不大，其次是工业的产能还是偏高，这种供大于求的局面短期内不会改变，最后是这一轮企业去库存并不彻底，目前企业的库存水平依然偏高。

--中国银行国际金融研究所主管 温彬：

PPI在近两年时间里一直是同比下跌，表明当前工业生产形势不容乐观，仍面临比较大的压力，这和去年12月工业增速降至个位数以及今年1月PMI的黯淡表现，是相吻合的，比较一致。

食品价格仍然是推动CPI的主要因素，也会给未来CPI带来持续上涨压力。而服务价格同比涨幅3.7%和食品价格升幅一致，反映出人力成本短缺情况下，劳动力价格上涨向服务价格传导，也有上涨压力。

通胀偏低，给货币政策营造更大灵活空间，但同时还需要结合房地产数据，1月各地地价涨幅较大，可能会对房价带来压力。

货币政策不仅需要在如何平衡实体经济也就是制造业和房地产之间有更加综合的考量，还需要考虑美国QE退出的影响，以及全球经济复苏趋势能否持续等多方面的因素。

--中国国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

CPI从今年1月份的情况，粮价基本稳定，主要是中国粮食价格高于国际价格，蔬菜价格也较稳定，主要是因为今冬是暖冬，猪肉存栏规模较大同时价格上涨幅度不大。从翘尾因素来看，1月份的翘尾因素会稍微高一点，主要是历史因素。

PPI主要是国际大宗商品的价格是基本稳定，输入性通胀压力不大，其次是工业的产能还是偏高，这种供大于求的局面短期内不会改变，最后是这一轮企业去库存并不彻底，目前企业的库存水平依然偏高。

--中信证券宏观分析师 秦培景：

市场对CPI和PPI基本符合预期，CPI主要是食品价格季节效应不明显导致的，环比涨幅较历年春节相比还是偏弱的。春节期间食品价格还是下降的，很不正常，导致短期整个食品价格季节效应不明显，食品价格在节后下降趋势也会比较弱。从1月份以来整个市场对CPI预期在下降，预计今年6月份之前CPI同比都是缓慢上行的趋势，高点出现在5月份，大概在3.5%左右。

PPI走弱的原因主要是三点，首先短期是生产淡季，其次从去年7月份以来短周期的生产面有下行的趋势，最后从中周期来看，主要是基于过剩产能对PPI的压制作用还是存在的。今年PPI可能还是一个偏弱的走势。

展望后面，在目前的环境下，物价不会成为今年对政策面的约束，短期经济在上半年还是一个疲弱的态势，短期PPI也不会改善特别明显。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

一季度通胀压力不大，甚至有往下走的趋势。我们判断上半年个别月份的CPI涨幅可能跌破2%。整体而言，需求拉动和流动性驱动这两大影响通胀的因素，随着经济转型，已开始减弱，这也使得物价运行的逻辑有所变化。

从公布的PMI、发电量等数据看，一季度经济可能还是偏弱，外贸有明显改善，但我们倾向认为主要受补库存影响，需求方面未有显着好转，所以PPI尚无明显的转正趋势。

--安信证券宏观分析师 尤宏业：

数据基本符合预期，CPI略高一点儿，多少是受春节时间上有一定提前的影响，2月通常会下来。但今年2月是否下降还有变数，因为2月上旬天气寒冷对蔬菜价格有影响。2月CPI也许会下降，但降得不多。上半年通胀可能都会处于比较低的状态，全年预计在2.5%附近。

基本面没有改善，而且经济仍面临下行压力，在价格上的反映会滞后一些，未来PPI环比跌幅可能进一步扩大。

通缩一般是指CPI降到一定程度，在百分之一点几甚至比1还低，除非经济硬着陆或有其它突发事件，否则通缩风险不是很大。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

虽然1月份CPI略高于预期，但无论从同比还是环比来看往年春节同月，显示当前通胀压力较小，展望未来几月，猪肉价格疲软，大宗商品价格由于新兴国家调整仍将低迷，国内利率水平维持高位，预计上半年通胀将保持2.5%左右温和较低的水平。

PPI环比下降，一是国际大宗商品较为低迷，二是由于国内投资需求下降。结合PMI，短期经济有下行压力。

--上海证券宏观分析师 胡月晓

经济回落带来的价格持续回落担忧并不严重，但工业品价格环比下降，对工业形势有一定的不利影响。

CPI变动属正常，虽然实际表现由于暖冬影响，农副产品价格比往年偏低；在正常的价格变动下，未来价格仍有继续下滑的趋势，全面通缩压力大于通胀压力。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

CPI基本符合预期，实际上我们看商务部食品价格环比的高频数据，第三周之后已经起来了，但去年基数相对比较高，同比还是与上月持平。估计后续应该会温和回升。目前的CPI水平不会引发政策对于通胀和通缩的警惕，算是比较合意的。

PPI有点弱，这进一步验证了11月以来经济确实在放缓，本轮全球经济的小放缓的源头其实就是中国、韩国、巴西等新兴市场。当然，1-2月数据存在特殊性，后续PPI能否顺利回升至关重要。

我们目前倾向于认为本轮PPI上升周期和企业补库存周期远未走完，随着出口的继续回暖和3月工业旺季内需的启动，经济和PPI都会上来；但也不排除会有相反状况出现，即PPI继续掉头向下，那么我们对于经济走势需要重新理解了。

--西南证券研究所副所长 王剑辉：

我们此前就预计今年1月CPI涨幅应该与去年12月差不多，因为翘尾因素的影响在今年1月并没有减弱，甚至还有加强。

另外，1月份虽然高端商务的消费需求明显减弱，价格有所下降。但刚性需求的层面，中低端的消费品和服务的价格都有明显上涨。

我们认为未来一段时间，中国的物价水平处在上行空间有限、下行空间也有限，这样一个比较均衡、良好的运行区间里。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

1月CPI涨幅略高于市场预期，主要受春节因素影响，由于去年春节在2月份，今年在1月份，因此1-2月的数据往往失真，很难据此作出全年趋势性判断。不过政府抑制三公经费以及公款吃喝对抑制物价涨幅有一定帮助，至少从目前看全年物价上涨的压力不是太大。

但PPI持续回落显示工业品生产价格还在延续通缩之势，加之PMI的先行指标都在回落，预计一季度经济开局不是太好，经济下行的压力仍在。

**相关背景**

--中国央行日前在四季度货币政策执行报告中指出，未来一段时期中国经济仍有望保持平稳向好、稳中有进的态势，央行将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性。

----中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至六个月低点50.5，显示制造业继续保持增长态势，但受春节因素影响扩张势头有所放缓。而汇丰1月中国制造业PMI终值亦降至49.5，为六个月来首次跌破荣枯线。

--商务部统计数据显示，在正月初一至初七（1月31日至2月6日）中国农历春节长假期间，全国零售和餐饮企业实现销售额约6,107亿元人民币，比去年春节黄金周增长13.3%。