中国债市：利率互换小幅下探，机构对后市分歧较大限制跌幅

路透上海2月13日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四小幅下探。市场人士表示，本周逆回购再次空窗，但资金面仍较宽松，而资金利率回落幅度却不甚明显，机构对后市看法多空交织，分歧加大，IRS跌幅亦因此受限。

“ IRS早盘下来了一些，后面就稳定了，主要还是fixing水平下的不够多。”上海一银行交易员称。

他指出，repo1Y（回购利率基准一年期品种）下行相对明显，昨天大概在4.855%位置收盘的，今天早盘最低到了4.80%，后面fixing稳定在5.0%上方，基本就在4.82%~4.80%区间震荡。

上海另一银行交易员表示，预期比较混乱，机构看空的看空，看多的看多，不过操作力度都不大，“资金价格老下不来，今儿终于稍微松动了点儿，都是有钱就整点儿的节奏”。

春节后以来，银行间市场资金供给持续充裕。不断趋稳的局面下，供给最多的隔夜回购加权利率周四降逾40基点(bp)，彻底脱离4%整数关口。不过七天期跌幅略小，二者点差扩大至逾140bp。

随着春节长假后资金回流，央行公开市场本周一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.8375/4.9400 4.7800/4.8625 4.8300/4.9150 4.8850/4.9725 4.8842/5.1567

上日 4.8784/4.9875 4.7975/4.8875 4.8450/4.9350 4.8900/4.9850 4.8884/5.1609

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变动 -0.0409/-0.0475 -0.0175/-0.0250 -0.0150/-0.0200 -0.0050/-0.0125 -0.0042/-0.0042

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。