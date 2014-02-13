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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 16:50 BJT

欧洲汇市：瑞典克朗兑欧元降至日低，此前公布的瑞典失业率高于预期

路透伦敦2月13日 - 瑞典克朗兑欧元周四降至盘中低位，此前公布的瑞典失业率增幅超过预估。

瑞典克朗兑欧元 从公布数据前的8.7688走软至8.8050，周三该货币对曾触及三个月高位。

瑞典1月失业率为8.6%，超过预估的8.3%。

瑞典央行周四维持指标回购利率在0.75%不变，一如市场预期。 (完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
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