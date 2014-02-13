亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第二日下滑，日圆上涨打击投资人信心

美元兑日圆 午后最低降至101.94日圆，随后反弹至102.16日圆。

日股日经指数 周四下挫近2%，结束了连续三日的涨势，因投资者谨慎静候美国经济数据，并且全面沽出股票。

“我认为橡胶市场已经触底，处于反弹趋势。但这要花费一些时间，我们可能要等到3月减产季开始，才会看到市场真正反弹，”Gu表示。

上海期交所主力5月合约 下跌120元人民币至每吨15,590元(2,600美元)。

新加坡商品交易所近月3月合约 最新报每公斤193.50美分，下跌1.90美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中/王翔琼；审校 杜明霞/田建华)