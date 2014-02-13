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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 16:51 BJT

中国期市：螺纹钢期货节后跌跌不休，需求淡季叠加资金面紧张拖累

路透北京2月13日 - 中国钢铁类期货在春节后第一周继续在底部徘徊，螺纹钢主力合约
续刷新上市来低位，铁矿石和焦煤主力合约本周亦在试探合约上市新低。目前正处于钢材消
费淡季，资金面紧张情势未改，市场延续弱势。
    
    分析师指出，整体商品的行情不佳，钢铁行业的形势更加恶劣，但目前来看，利空因素
基本出尽，考虑到节后工地开工率将陆续上升，将提振市场多头人气。
    
    上期所螺纹钢主力1405合约 春节后的价格波动区间明显下移，最近两日的收盘
价更是跌破每吨3,400元人民币，继续刷新该合约挂牌以来新低。大连铁矿石1405合约<DCIO
cv1>虽未刷新挂牌新低，但价格重心亦较节前明显下移。
    
    铁矿石现货价格亦表现低迷，Steel Index的数据显示，品位62%的铁矿石现货参考价.
IO62-CNI=SI周三一度下跌至每吨120美元，为7月初以来最低。
    
    “消费旺季还没到来，市场偏弱，但现在看起来也有点跌不动了，不排除有一波触底反
弹的可能性，但也只能是一波小反弹。”银河期货钢铁分析师李骥指出。
    
    但他指出，钢铁业基本面仍表现悲观，库存多产量高，而目前还看不到需求复苏的迹象
，螺纹钢价格大幅反弹的可能性不大，最多是一波小反弹。
    
    总体而言，今年螺纹钢价格重心将会比去年更加低，没有明显的需求支撑，且铁矿石和
焦煤等原材料价格下跌为螺纹钢成本线下移提供空间。
    
    我的钢铁网分析师指出，春节刚刚结束，下游需求仍未恢复正常，市场交投清淡，且节
后市场资金面仍偏紧，现货价格继续小幅松动。钢坯、铁矿石等原材料价格弱势波动，现货
市场成本支撑有限，市场显露疲态。    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                              
                                                            
   交易所  品种             合约      最新       涨跌幅%     持仓量(手)
   上期所  沪铜(cu)         1404       50,620        0.18        209,958 
           黄金(au)         1406       253.55        0.34        179,214 
           螺纹钢 (rb)      1405        3,395        0.09      1,373,938 
           橡胶 (ru)        1405       15,590       -0.76        211,330 
   大商所  豆粕 (m)         1405        3,417       -0.12      1,434,672 
           豆油 (y)         1405        6,678        0.66        642,194 
           焦炭 (j)         1405        1,320       -0.08        194,502 
   郑商所  白糖 (sr)        1405        4,568        1.20        578,258 
           棉花 (cf)        1405       19,915       -0.40         75,222 
   中金所  沪深300(if)      1403      2,275.0       -0.51         44,024 
                                                            
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单
 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 


 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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