中国期市：螺纹钢期货节后跌跌不休，需求淡季叠加资金面紧张拖累

路透北京2月13日 - 中国钢铁类期货在春节后第一周继续在底部徘徊，螺纹钢主力合约 续刷新上市来低位，铁矿石和焦煤主力合约本周亦在试探合约上市新低。目前正处于钢材消 费淡季，资金面紧张情势未改，市场延续弱势。 分析师指出，整体商品的行情不佳，钢铁行业的形势更加恶劣，但目前来看，利空因素 基本出尽，考虑到节后工地开工率将陆续上升，将提振市场多头人气。 上期所螺纹钢主力1405合约 春节后的价格波动区间明显下移，最近两日的收盘 价更是跌破每吨3,400元人民币，继续刷新该合约挂牌以来新低。大连铁矿石1405合约<DCIO cv1>虽未刷新挂牌新低，但价格重心亦较节前明显下移。 铁矿石现货价格亦表现低迷，Steel Index的数据显示，品位62%的铁矿石现货参考价. IO62-CNI=SI周三一度下跌至每吨120美元，为7月初以来最低。 “消费旺季还没到来，市场偏弱，但现在看起来也有点跌不动了，不排除有一波触底反 弹的可能性，但也只能是一波小反弹。”银河期货钢铁分析师李骥指出。 但他指出，钢铁业基本面仍表现悲观，库存多产量高，而目前还看不到需求复苏的迹象 ，螺纹钢价格大幅反弹的可能性不大，最多是一波小反弹。 总体而言，今年螺纹钢价格重心将会比去年更加低，没有明显的需求支撑，且铁矿石和 焦煤等原材料价格下跌为螺纹钢成本线下移提供空间。 我的钢铁网分析师指出，春节刚刚结束，下游需求仍未恢复正常，市场交投清淡，且节 后市场资金面仍偏紧，现货价格继续小幅松动。钢坯、铁矿石等原材料价格弱势波动，现货 市场成本支撑有限，市场显露疲态。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 50,620 0.18 209,958 黄金(au) 1406 253.55 0.34 179,214 螺纹钢 (rb) 1405 3,395 0.09 1,373,938 橡胶 (ru) 1405 15,590 -0.76 211,330 大商所 豆粕 (m) 1405 3,417 -0.12 1,434,672 豆油 (y) 1405 6,678 0.66 642,194 焦炭 (j) 1405 1,320 -0.08 194,502 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,568 1.20 578,258 棉花 (cf) 1405 19,915 -0.40 75,222 中金所 沪深300(if) 1403 2,275.0 -0.51 44,024 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)