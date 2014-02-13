英国央行表示，利率可能在一年多之后开始从纪录低位调升，因为经济快速复苏令其更接近全速前进的状 态。央行总裁卡尼还宣布，央行从现在起将追踪更广泛的经济数据，以判断闲置产能的情况，作为利率决策的 依据。 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员戴尔表示，央行并不能预先知道把利率置于何种水平 将可支撑英国经济的复苏，但利率在未来一段时间内仍将保持在低点。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，近期疲弱的经济数据不足以左右美国联邦储备理事会(美联 储/FED)继续缩减购债的计划。他也表示，美国财政政策更趋明确为经济释放出“利好”信号。 欧洲央行(ECB)管委会成员兼比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)称，欧洲央行在采取行动前正等待更多信息 ，尤其是当前欧元区通胀放缓是否为暂时现象。 欧洲央行执委科尔表示，在德国宪法法院判定欧洲央行对抗危机最重要的工具超越该行权限后，该工具的 状态仍未有改变。 韩国央行连续第九个月维持指标利率在2.50%不变，符合市场预期。经济复苏势头日益增强，支持该行将 在今年稍晚的时候开始升息的普遍看法。 韩国央行总裁金仲秀表示，近期韩国国内人民币存款大幅上升并不特别令人担忧，暗示央行不打算采取特 别举措限制国内人民币账户。 瑞典央行维持指标回购利率在0.75%不变，一如市场预期。央行并表示，在通胀回升且经济复苏更加稳固 以前，回购利率都需维持在当前的低水准。 印尼央行宣布维持指标利率在7.50%不变，因经常账赤字缩窄，去年央行已经大幅收紧过货币政策。央行 还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率10.50% 2014年1月15日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 王翔琼；审校 白云)