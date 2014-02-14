《台湾金融市场一周展望》债市多头蠢动，期待资金行情续航但更怕受伤

* 春节后资金回笼令公债多头按耐不住发动攻势

* 公司债市场也水涨船高，疑似外资热钱进场

* 股市料进入盘整期，维持区间震荡

记者 高洁如

路透台北2月14日 - 经历去年的债市大空头行情后，台湾债市多头终于逮着机会，在今年农历年后资金回笼的大环境下发动一波攻势。只不过，在总体经济环境向好下，长线利率看升，多头虽期待下周资金行情续航，却也战战兢兢，深怕受伤害。

若以10年期指标公债连续图看，其殖利率 已跌至半年来最低。尽管市场对今年美联储宽松购债政策缓退的看法不变，但10年期美债年初以来已走低30-40基点，加上台币短期资金泛滥，都构成债市短多的要件。

〞利率大弹不易，...寿险买、银行买、外商也在买(冷券)，〞群益证券刘志清经理说。

另一本地证券商债券部交易主管则表示，在美国联邦储备理事会量化宽松(QE)逐步退场的预期之下，2014年是〞想像中〞的空头年。或许在QE退场的氛围下，利率有走高风险，但观察台湾公债殖利率的头部已经形成。

〞大家在等(殖利率)更高一点再买，但利率却没有上去。在大家都在等待的过程中，就有人迫不及待了。〞他说。

而下周将标售的30年期公债，是否会成为多头行情续航中的阻力？

对此，去年操作绩效颇佳的康和证券，其债券部协理陈威同表示，目前公债气氛偏多，与去年下半年已不可同日而语。若以目前各期公债所在位置来看，30年公债得标利率有望落在2.25%，比去年底标售的102/9期增额发行公债得标利率2.43%大幅走低近20基点。

至于整体殖利率曲线的走向，一位证券商交易员认为，短期殖利率曲线虽走向平坦，但只是小幅趋平，真正要大幅平坦要等到台湾升息的时点逼近，现在还不是时候。

也有交易商认为，目前市场主要认为美债还在一个中性盘整的格局，未有明显方向。台债买盘先反应第一季的配置需求，下周预估是会扩大波动区间，五年债103/4 看1.04-1.09%；10年债103/6 则看1.54-1.60%。

**公司债次级交易水涨船高**

不只是公债出现多头行情，公司债次级交易市场成交也趋向活络。由于日前外资在台湾证券市场大举卖超达约900亿台币，汇出的金额估约300亿台币，这中间的差距不由得让人怀疑是否热钱躲到公司债次级市场中休憩。

〞整体看来成交比之前增加2-3成，年后资金行情的关系。〞一位本地证券商公司债交易主管说。

她并认为，不只成交量增加，若成交利率低于目前0.45-0.5%的附买回利率水位，即可知外商/外资是买方，主要还是外商的资金成本偏低于本地金融机构。

但她同时指出，比起去年第一季还搭配有台币的升值行情，本波农历年后的公司债买盘倒还算温和。毕竟日前新兴市场如阿根廷金融市场颇为动荡，也影响到外资的信心。

本地另一大型证券商交易部主管则说，〞基本上他们parking(短暂停泊)是正常，这次并非特别明显突出。〞

路透周四统计，自春节开红盘至昨日为止的六个交易日，存续期两年内、评等"twAA"以上的公司债成交金额已近300亿台币。周三更扩量至114.45亿。

**台股回补先前下跌的跳空缺口**

至于股市方面，台股终于在周末前正式回补了先前大跌行情中的跳空缺口；只不过，本波反弹的量能有限，相较年前大跌行情都爆出千亿台币以上的成交量，这次的买盘接手谨慎，将使得台股下周料陷入盘整。

〞反弹到这里已经差不多了，缺口补了，但再上去也已经到了实质压力区。〞凯基投顾总经理朱晏民说。

他并指出，由于下周的国际消息面偏向清淡，且产业的发展进入淡季，实质面表现也缺乏，预料下周台股指数 可能在8,400-8,577点的区间内进行盘整。

保德信投信协理叶献文则表示，本周台股跟随全球股市反弹幅度不小，不过时序进入电子业淡季，基本面不算好，且外资才刚大举汇出，新兴市场的股市短线反弹无力。

他预期，下周台股指数可能主要在年线8,200点到季线8,400点之间震荡，先前表现较弱的非电子股有望优于电子股，有较出色的表现。

**汇市较安静**

汇市方面，相较于韩元的上冲下洗，本周台币实质交投相对安静，在30.26-30.34的既有区间内狭幅整理。展望下周，汇银人士认为，在缺乏消息面的主导下，除非国际金融市场出现动荡，否则还是看在30.25-30.35。

他们表示，虽然近期外资在台股累计卖超逾30亿美元，但实际汇出的金额恐怕不到二分之一。由于央行已对外资下达不是进场买股、就是汇出的命令，在近期股市强势反弹带动下，外资可能只能回补持股，因此对台币的影响不致太大。

反而是央行对台币的态度，才是主导走势的主要因素。

有外商银行交易员指出，近日除外资偏向汇出外，盘中常见油款、本地银行的美元买盘加重台币贬值力道，似乎显示央行有意让台币处于相对弱势的位置。

“从结果论来看，韩元升，我们没动，这推论不是没道理。但台币太弱会引发恐慌，央行不会让弱势台币影响股市与整体经济。”该交易员说。