路透调查：印尼卢比人气为一年半最高，人民币多仓降至六个月低点

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
印尼央行周四表示，第四季经常账赤字与国内生产总值(GDP)之比已缩窄至1.98%，不到4-6月时4.4%水平的一半。
坡元 人气转佳，多仓规模创下去年11月底以来最高。
韩元 多仓规模为1月初以来最高，因海外基金缩减空头押注以止损。
印度卢比 人气再度回升，因零售通胀率降至两年低点，缓解了对物价压力的担忧。
泰铢 空仓规模降至去年11月初以来最低，因政局紧张形势尚未导致严重的暴力事件。
菲律宾披索 空仓腰斩过半，降至11月底以来最低；马币(林吉特)空仓亦下降。
大多数新兴亚币人气改善，因中国1月贸易数据强于预期，缓解了该国经济放缓的疑虑。
但人民币 多仓降至8月底以来最低，因交易商称企业的美元卖需减弱且有央行干预的迹象。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。
正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
2月13日 -0.90 -0.66 -0.38 0.02 0.48 -0.20 0.28 0.16 0.35
1月30日 -1.15 -0.01 0.14 0.85 0.46 0.22 0.48 0.53 0.93
1月16日 -1.58 -0.57 0.51 0.88 0.36 -0.46 0.53 0.66 0.90
1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38
12月 5日 -1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28
11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72
11月 7日 -1.38 -1.15 -0.53 0.64 -0.57 -0.13 -0.26 -0.53 0.30
10月24日 -1.71 -1.38 -0.73 0.08 -0.43 -0.19 -0.42 -0.59 -0.05
10月10日 -1.29 -1.05 -0.38 0.80 -0.49 -0.20 -0.26 -0.23 -0.04
9月26日 -1.23 -1.17 -0.54 0.79 -0.53 0.05 -0.18 -0.38 0.03 (完) (编译 李春喜/王翔琼；审校 田建华/郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8