路透调查：印尼卢比人气为一年半最高，人民币多仓降至六个月低点

印尼央行周四表示，第四季经常账赤字与国内生产总值(GDP)之比已缩窄至1.98%，不到4-6月时4.4%水平的一半。

坡元 人气转佳，多仓规模创下去年11月底以来最高。

韩元 多仓规模为1月初以来最高，因海外基金缩减空头押注以止损。

印度卢比 人气再度回升，因零售通胀率降至两年低点，缓解了对物价压力的担忧。

泰铢 空仓规模降至去年11月初以来最低，因政局紧张形势尚未导致严重的暴力事件。

菲律宾披索 空仓腰斩过半，降至11月底以来最低；马币(林吉特)空仓亦下降。

大多数新兴亚币人气改善，因中国1月贸易数据强于预期，缓解了该国经济放缓的疑虑。

但人民币 多仓降至8月底以来最低，因交易商称企业的美元卖需减弱且有央行干预的迹象。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

2月13日 -0.90 -0.66 -0.38 0.02 0.48 -0.20 0.28 0.16 0.35

1月30日 -1.15 -0.01 0.14 0.85 0.46 0.22 0.48 0.53 0.93

1月16日 -1.58 -0.57 0.51 0.88 0.36 -0.46 0.53 0.66 0.90

1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38

12月 5日 -1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28

11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72

11月 7日 -1.38 -1.15 -0.53 0.64 -0.57 -0.13 -0.26 -0.53 0.30

10月24日 -1.71 -1.38 -0.73 0.08 -0.43 -0.19 -0.42 -0.59 -0.05

10月10日 -1.29 -1.05 -0.38 0.80 -0.49 -0.20 -0.26 -0.23 -0.04