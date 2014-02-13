IEA月报：需求旺盛令油市供应趋紧

“市场必须大力使用库存，以满足意外强劲的需求，”IEA在月度石油市场报告中称。

IEA将今年全球石油日需求增长预估上调5万桶至130万桶。

IEA把对石油输出国组织(OPEC)成员国石油的日需求预估上调10万桶，至2,960万桶。

“需求一直强于预期，目前库存水准偏低，这有助于支撑油价，”IEA石油行业和市场部门主管Antoine Halff对路透表示。“对OPEC原油的需求似乎在走强。”(完)