IEA月报：需求旺盛令油市供应趋紧

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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“市场必须大力使用库存，以满足意外强劲的需求，”IEA在月度石油市场报告中称。
IEA将今年全球石油日需求增长预估上调5万桶至130万桶。
IEA把对石油输出国组织(OPEC)成员国石油的日需求预估上调10万桶，至2,960万桶。
“需求一直强于预期，目前库存水准偏低，这有助于支撑油价，”IEA石油行业和市场部门主管Antoine Halff对路透表示。“对OPEC原油的需求似乎在走强。”(完)
(编译 于春红/王翔琼；审校 艾茂林/白云)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8