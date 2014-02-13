更新版 1-台湾金融：国际证券业务(OSU)下周开办，11家券商符合全业务资格

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透台北2月13日 - 台湾金管会周四表示，国际证券业务(OSU)的申办将于下周开放申请，不过其业务的承作范围将依业务复杂度采分级管理。
其分级的业务内容将依证券商的净值而定，第一级为证券商净值达100亿台币，目前有11家证券商符合门槛；第二级为净值达40亿台币以上，符合门槛的有九家。
“净值满100亿的OSU业务什么都可以做。”金管会旗下证期局主秘周惠美说。
金管会的新闻稿指出，净值达40亿台币的证券商可办理经纪、自营、承销、代理客户办理外币间买卖及汇率以外之外币衍生性金融商品业务。
证期局官员指出，目前净值达100亿台币以上的证券商包括元大宝来证、凯基证券及富邦证券等11家；净值达40亿台币以上的证券商则有国泰世华证、台湾工银证及中国信托证券等九家。
此外，证期局也表示，未来OSU于外币拆借市场的借款及拆借额度应并入总公司计算。目前证券商参与外币拆借市场的上限额度为其净值的一倍，但承销金额不计入此上限计算。
OSU办理的业务商品应以外币计价，除非经主管机关许可，不得涉及台币汇率及利率商品。
此次证期局公布国际证券分公司设立规定，也同步开放OSU比照DSU(境内证券商)办理外币间即期外汇交易及外币间汇率衍生性金融商品业务。
金管会此前在开放OSU业务时，即评估一年可为证券商新增80亿台币的营收，五年则可达400亿台币。(完) (记者 詹静宜/林妙容; 审校 林高丽/黄凯)
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