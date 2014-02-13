台湾央行：称外币结算平台处理两岸美元汇款将正式运作

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透台北2月13日 - 台湾央行周四表示，由台湾的金融机构主导构成的外币结算平台自周五(14日)起正式运作，其中将由财金资讯公司担任结算机构，兆丰商业银行担任美元清算行及中国银行 台北分行担任两岸间美元汇款代理行。
在外币结算平台的两岸美元汇款机制上线之后，央行表示，不论汇款效率或是汇款成本都可发挥效益，比如汇款的中转费用可由15-30美元，进一步降低至12美元，且汇款已无需绕道欧美地区银行。
此外，央行表示，这也便利台商的资金调度，且银行的作业成本也可因流程简化及达到经济效益。
央行表示，目前两岸的汇款除人民币外，主要为美元汇款，全年约达4,700亿美元，目前多透过大陆地区分行、代理行或境外中转行绕经纽约或第三地区转汇。
央行称，未来将扩充外币结算平台功能，包括建置新台币对美元交易之同步即时收付（PvP）机制及外币债券交易所涉之款券同步交割（DvP）等。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8