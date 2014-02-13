台湾央行：称外币结算平台处理两岸美元汇款将正式运作

路透台北2月13日 - 台湾央行周四表示，由台湾的金融机构主导构成的外币结算平台自周五(14日)起正式运作，其中将由财金资讯公司担任结算机构，兆丰商业银行担任美元清算行及中国银行 台北分行担任两岸间美元汇款代理行。

在外币结算平台的两岸美元汇款机制上线之后，央行表示，不论汇款效率或是汇款成本都可发挥效益，比如汇款的中转费用可由15-30美元，进一步降低至12美元，且汇款已无需绕道欧美地区银行。

此外，央行表示，这也便利台商的资金调度，且银行的作业成本也可因流程简化及达到经济效益。

央行表示，目前两岸的汇款除人民币外，主要为美元汇款，全年约达4,700亿美元，目前多透过大陆地区分行、代理行或境外中转行绕经纽约或第三地区转汇。

央行称，未来将扩充外币结算平台功能，包括建置新台币对美元交易之同步即时收付（PvP）机制及外币债券交易所涉之款券同步交割（DvP）等。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)