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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月14日

路透伦敦2月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           299,125           -1,550
    锡             8,805              -35
    铅           203,925             -500
    锌           803,375           -4,150
    铝         5,371,425          -10,575
    镍           268,980             -276
    铝合金        54,980              -40
    NASAAC        78,920             -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布              品种      库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅        MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡        MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA     MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 许娜)
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