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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 17:20 BJT

台湾金融：信用卡发卡机构若不积极落实风险定价，不排除停办业务--金管会

路透台北2月13日 - 台湾金管会周四表示，信用卡发卡机构若不积极落实风险定价，不排除停办该业务。

金管会主委曾铭宗系于一场记者会上做此表示。他也表示，金管会将发文发卡行落实公平定价，并定期检视。

目前台湾的发行大型银行包括中国信托银行、国泰世华银行、花旗银行等。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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