中国金融：2013年四季度商业银行不良贷款率和余额双升--银监会

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透北京2月13日 - 中国银监会周四发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元，分别高于三季度末的0.97%和5,636亿元。
银监会并称，2013年末商业银行资本资充足率12.19%，略高于三季度末的12.18%。
同时，截至2013年12月末，银行业金融机构资产总额达到151万亿元，总负债为141万亿元，同比增幅双双接近13%。去年年底时分别为134万亿和125万亿元，2008年年底时分别仅有63万亿和59万亿元。(完)
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here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8