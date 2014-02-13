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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 17:38 BJT

中国金融：2013年四季度商业银行不良贷款率和余额双升--银监会

路透北京2月13日 - 中国银监会周四发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元，分别高于三季度末的0.97%和5,636亿元。

银监会并称，2013年末商业银行资本资充足率12.19%，略高于三季度末的12.18%。

同时，截至2013年12月末，银行业金融机构资产总额达到151万亿元，总负债为141万亿元，同比增幅双双接近13%。去年年底时分别为134万亿和125万亿元，2008年年底时分别仅有63万亿和59万亿元。(完)

欲览详情，请点击银监会网站链接 here

here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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