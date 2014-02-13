《中国债市每日综述》一二级同步走暖，银行理财账户获批重启亦显助力

* 现券收益率及IRS又现下探之势，进出口新债定位远低预期

* 银行理财银行间账户获批重启，助热市场做多情绪

* 市场流动性供给持续充裕，一季度债券供应量偏少

* 机构多倾向于谨慎做多，城投债暖势因高利率保护

路透北京2月13日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周四又现下探之势。市场人士表示，银行理财银行间账户获批重启，助热市场做多情绪；市场流动性供给持续充裕，一季度债券供应量较小的大背景下，进出口新债定位远低预期，二级市场亦全面走暖。

不过，市场人士也指出，央行态度及其决定的资金面持续是挑动市场神经的决定性因素，大势未明之前，机构多倾向于谨慎做多。中长期城投债的暖势，更多也是来自于其较高的利率保护。

“城投债现在都比估值低20-30个点(bp)在搞了，满屏幕都是城投债。城投算信用避风港吧，8%的利率，涨能涨到哪去，利率保护还好，银行投资户收挺多的，年初搞上一拨，”上海一券商投资经理称。

上海一大型银行资深交易员亦表示，银行理财银行间账户获批重启，一定会改变当前理财账户的操作模式；账户的重启，释放了监管放松的积极信号，给未来进一步账户放开提供了想象空间；方向上来讲，有利债市，但幅度难以量化。

上述投资经理进一步指出，受央行态度未明确影响，交易行情常常陷入"油门还没踩起来就得踩刹车"的状况，市场虽多认为行情延续的概率大，但做多时仍不敢太激进。

暂停已久的银行理财银行间债市开立新账户，终获得中国央行绿灯放行重启，并正式引入第三方托管概念，鼓励银行理财产品由自托管向第三方托管转型，不过由于涉及银行托管费收益分流及流程改造，未来执行力度尚待观察。

进出口行周四招标增发的两期固息债收益率远低于预期。公开市场逆回购暂停并未改变春节后资金面持续宽松的大局，市场谨慎心态因此逐渐缓和，机构配债热情再起，投资户和交易户联袂大幅推低新债定位。

剩余期限约6.68年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.37%，上日尾盘为4.3850%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.584元，较上日结算价涨0.09元，或0.10%。

**市场资金供给持续充裕**

春节后以来，中国银行间市场资金供给持续充裕。不断趋稳的局面下，供给最多的隔夜回购加权利率周四降逾40基点(bp)，彻底脱离4%整数关口。不过七天期跌幅略逊，二者点差扩大至近140bp。

交易员认为，下周有缴税、例行准备金调整等，央行启动正回购加大回笼的可能性不大。从贸易数据推断，年初以来外汇占款形势预计较好，加之现金回流助力，七天回购仍有进一步下行空间。

海关数据显示，中国1月贸易顺差再度突破300亿美元，创下五年来次高水平。全年来看预计人民币兑美元 将延续小幅度升值，“破6”是大概率事件。

上海一银行交易员称，因短期流动性无忧，隔夜供给偏多，因此该期限回购利率领跌。“之前还有担心，但这几天连续下来，觉得好一点了。”

她并表示，下周有缴税及准备金调整等，正常情况下，央行应该以观望为主，而非贸然重启正回购打乱平稳市况。另外，虽有个别机构仍在为七天回购价格“托市”，但若大方向确定，其价格有望跟随隔夜补跌。

不过北京一银行交易员则指出，与敞开供应隔夜相比，所在机构在融出七天及以上期限品种方面仍较谨慎，因下周缴税等情况尚不明朗。

至于14天期回购与七天期出现倒挂，后一交易员认为，14天品种目前交投不甚活跃，因此现有价格指示意义相对有限，七天期走势主要还需要视隔夜变化而定。

本周央行公开市场未进行任何操作，共净回笼资金4,500亿元人民币，创近一年来新高。

北京时间16:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5775 3.9940 -41.65

七天 5.0002 5.1926 -19.24

14天 4.8740 5.2181 -34.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0700 3.1950 -12.50

七天 3.9950 4.3000 -30.50

14天 4.0000 4.4350 -43.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6900 4.1300 -44.00

七天 5.0200 5.2090 -18.90

14天 5.0000 5.2240 -22.40

Shibor

其中:隔夜 3.6690 4.0750 -40.60

七天 5.0210 5.1780 -15.70

三个月 5.6037 5.6012 +0.25

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