《中国债市每日综述》一二级同步走暖，银行理财账户获批重启亦显助力

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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* 现券收益率及IRS又现下探之势，进出口新债定位远低预期
* 银行理财银行间账户获批重启，助热市场做多情绪
* 市场流动性供给持续充裕，一季度债券供应量偏少
* 机构多倾向于谨慎做多，城投债暖势因高利率保护
路透北京2月13日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周四又现下探之势。市场人士表示，银行理财银行间账户获批重启，助热市场做多情绪；市场流动性供给持续充裕，一季度债券供应量较小的大背景下，进出口新债定位远低预期，二级市场亦全面走暖。
不过，市场人士也指出，央行态度及其决定的资金面持续是挑动市场神经的决定性因素，大势未明之前，机构多倾向于谨慎做多。中长期城投债的暖势，更多也是来自于其较高的利率保护。
“城投债现在都比估值低20-30个点(bp)在搞了，满屏幕都是城投债。城投算信用避风港吧，8%的利率，涨能涨到哪去，利率保护还好，银行投资户收挺多的，年初搞上一拨，”上海一券商投资经理称。
上海一大型银行资深交易员亦表示，银行理财银行间账户获批重启，一定会改变当前理财账户的操作模式；账户的重启，释放了监管放松的积极信号，给未来进一步账户放开提供了想象空间；方向上来讲，有利债市，但幅度难以量化。
上述投资经理进一步指出，受央行态度未明确影响，交易行情常常陷入"油门还没踩起来就得踩刹车"的状况，市场虽多认为行情延续的概率大，但做多时仍不敢太激进。
暂停已久的银行理财银行间债市开立新账户，终获得中国央行绿灯放行重启，并正式引入第三方托管概念，鼓励银行理财产品由自托管向第三方托管转型，不过由于涉及银行托管费收益分流及流程改造，未来执行力度尚待观察。
进出口行周四招标增发的两期固息债收益率远低于预期。公开市场逆回购暂停并未改变春节后资金面持续宽松的大局，市场谨慎心态因此逐渐缓和，机构配债热情再起，投资户和交易户联袂大幅推低新债定位。
剩余期限约6.68年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.37%，上日尾盘为4.3850%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.584元，较上日结算价涨0.09元，或0.10%。
**市场资金供给持续充裕**
春节后以来，中国银行间市场资金供给持续充裕。不断趋稳的局面下，供给最多的隔夜回购加权利率周四降逾40基点(bp)，彻底脱离4%整数关口。不过七天期跌幅略逊，二者点差扩大至近140bp。
交易员认为，下周有缴税、例行准备金调整等，央行启动正回购加大回笼的可能性不大。从贸易数据推断，年初以来外汇占款形势预计较好，加之现金回流助力，七天回购仍有进一步下行空间。
海关数据显示，中国1月贸易顺差再度突破300亿美元，创下五年来次高水平。全年来看预计人民币兑美元 将延续小幅度升值，“破6”是大概率事件。
上海一银行交易员称，因短期流动性无忧，隔夜供给偏多，因此该期限回购利率领跌。“之前还有担心，但这几天连续下来，觉得好一点了。”
她并表示，下周有缴税及准备金调整等，正常情况下，央行应该以观望为主，而非贸然重启正回购打乱平稳市况。另外，虽有个别机构仍在为七天回购价格“托市”，但若大方向确定，其价格有望跟随隔夜补跌。
不过北京一银行交易员则指出，与敞开供应隔夜相比，所在机构在融出七天及以上期限品种方面仍较谨慎，因下周缴税等情况尚不明朗。
至于14天期回购与七天期出现倒挂，后一交易员认为，14天品种目前交投不甚活跃，因此现有价格指示意义相对有限，七天期走势主要还需要视隔夜变化而定。
本周央行公开市场未进行任何操作，共净回笼资金4,500亿元人民币，创近一年来新高。
北京时间16:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.5775 3.9940 -41.65
七天 5.0002 5.1926 -19.24
14天 4.8740 5.2181 -34.41
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0700 3.1950 -12.50
七天 3.9950 4.3000 -30.50
14天 4.0000 4.4350 -43.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6900 4.1300 -44.00
七天 5.0200 5.2090 -18.90
14天 5.0000 5.2240 -22.40
Shibor
其中:隔夜 3.6690 4.0750 -40.60
七天 5.0210 5.1780 -15.70
三个月 5.6037 5.6012 +0.25
-----------------------------------------------------------(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8