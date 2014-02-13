澳洲个股：中国为改善环境要削减钢厂产能，力拓看到高品质矿石的商机

路透悉尼2月13日 - 力拓 执行长沃尔什(Sam Walsh)周四表示，中国决定升级改造钢铁产业，以降低污染，这一举措将给力拓的铁矿石业务带来提振。

中国钢铁行业在今年将面临一波钢厂的关闭潮，因中国政府加大了环保力度。这引发一些市场人士担心铁矿石价格可能急剧下跌。

高盛预计铁矿石价格将从目前的约120美元每吨，跌到2015年前的每吨80美元。

但沃尔什驳斥了这种担忧，称改变将带来对高品质铁矿石的更多需求。力拓在澳洲Pilbara地区的矿山出产的即是高品级矿石。

“鉴于中国致力于改善环境，我们预计钢铁厂将寻求买进高品质的矿石，”沃尔什说道，“这正是力拓产品的重点方向。”

沃尔什还表示，到2014年上半年结束前，力拓的铁矿石年产量预计可达到2.9亿吨。在力拓2013年的整体营收中，铁矿石业务贡献了近90%。（完）