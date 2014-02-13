澳洲个股：中国为改善环境要削减钢厂产能，力拓看到高品质矿石的商机

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透悉尼2月13日 - 力拓 执行长沃尔什(Sam Walsh)周四表示，中国决定升级改造钢铁产业，以降低污染，这一举措将给力拓的铁矿石业务带来提振。
中国钢铁行业在今年将面临一波钢厂的关闭潮，因中国政府加大了环保力度。这引发一些市场人士担心铁矿石价格可能急剧下跌。
高盛预计铁矿石价格将从目前的约120美元每吨，跌到2015年前的每吨80美元。
但沃尔什驳斥了这种担忧，称改变将带来对高品质铁矿石的更多需求。力拓在澳洲Pilbara地区的矿山出产的即是高品级矿石。
“鉴于中国致力于改善环境，我们预计钢铁厂将寻求买进高品质的矿石，”沃尔什说道，“这正是力拓产品的重点方向。”
沃尔什还表示，到2014年上半年结束前，力拓的铁矿石年产量预计可达到2.9亿吨。在力拓2013年的整体营收中，铁矿石业务贡献了近90%。（完）
(编译 高琦 审校 李春喜)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8