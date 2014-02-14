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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 18:26 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业卖超15.5亿台币

路透台北2月14日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
4 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      3.00     18.50       -15.50
     票券业      6.50      1.00        +5.50
     证券业     16.50      6.50       +10.00
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