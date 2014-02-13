香港个股：友邦保险与英超球会托定咸热刺签订五年重要伙伴协议

路透香港2月13日 - 泛亚地区最大寿险商--友邦保险 周四与英超球会托定咸热刺（Tottenham Hotspur）签订五年重要伙伴协议，藉此扩展各自在亚洲市场的足印。

根据协议，热刺球员将会穿着展示友邦保险的球依出战所有球赛，直至2018/19年季度结束。双方还将在今年开始在个别友邦保险业务所在市场推出青少年培训计划，以及举行多次亚洲之旅。

友邦保险首席执行官兼总裁杜嘉祺拒绝透露此次赞助费用金额，但他表示，公司已进行职审查，且委托独立公司进行评估，相信此项赞助计划是建基于商业、社会企业责任和品牌的价值结合。

“我们有多个详细的赞助活动，以保证能为公司带来价值。”他在记者会上说。

热刺是英格兰足球超级联赛榜首球队之一，在世界各地拥有逾1.8亿球迷，在亚洲的拥护者亦超过8,000万名。

热刺球会主席Daniel Levy称，希望透过此次合作，令球会能够在亚洲市场迅速扩展。

英超赛事是全球最具商业价值的体育活动，获全球212家传媒现场直播，接触的观众达47亿人次，其中9.55亿来自亚洲。

友邦保险在亚太区17个市场营运，包括在香港、泰国、新加坡、马来西亚等。截至去年5月底为止其总资产值为1,470亿美元。（完）