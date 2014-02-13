标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透伦敦2月13日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：走低并跌破1.3618的障碍，确认了周二日线蜡烛图的低位高点和十字星。虽然未能有效跌破引自12月27日的趋势线，但似乎符合引自12月30日高点的下行通道。此次下跌在1.3560支撑位处受阻，亚洲早盘时段有所回升，目前再度测试1.3618水平，后者此次扮演阻力位。目前高点和低点顺次向下的趋势未改，鉴于汇价维持在通道之内，欧元/美元仍趋向下行。只有向上突破1.3700，才会出现走势转化的信号。
美元/日圆：走低并再度挣扎于支撑位102.00附近。若有效跌破该道支撑，或再度挑战另一道支撑位101.00，后者恰是自10月8日至1月2日涨势的50%回档位。另一方面，若向上突破103.00的阻力位，或预示着短期下行走势已触底，且仅仅是长期上行走势的短暂下行修正。相对强弱指标指向下行，而乖离率的移动平均值(MACD)下穿触发线，确认多头的弱势。
欧元/英镑：在英国央行总裁卡尼表示复苏在积聚动能后欧元大跌。汇价突破0.8240障碍并达到0.8187支撑位。昨日的评论中我曾表示鉴于汇价或继续下行而不出现回档，我将不会理会相对强弱指标的超卖信号。在跌势遭遇支撑位之际，需要再度关注震荡点。该指标可能触底，因其看似逆转下行走势，若突破30的障碍，或将确认空头再度主导前的一波上行修正。若有效跌破0.8187支撑位，或意味着更大的空头走势，并瞄准0.8080区域。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3672 1.3592 +0.59 -0.53 1.3745
美元/日圆 101.93 102.52 -0.58 -3.20 105.30
欧元/日圆 139.37 139.33 +0.03 -3.64 144.63
美元/瑞郎 0.8934 0.9004 -0.78 +0.07 0.8928
英镑/美元 1.6643 1.6594 +0.30 +0.53 1.6556
美元/加元 1.0983 1.0999 -0.15 +3.42 1.0620
澳元/美元 0.8961 0.9024 -0.70 +0.54 0.8913
新西兰元/美元 0.8334 0.8318 +0.19 +1.56 0.8206
欧元/瑞郎 1.2215 1.2241 -0.21 -0.46 1.2271
欧元/英镑 0.8213 0.8191 +0.27 -1.01 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8021 8.7643 +0.43 -0.51 8.8474
美元/挪威克朗 6.0925 6.1131 -0.34 +0.43 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 王冠中)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8