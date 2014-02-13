路透伦敦2月13日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：走低并跌破1.3618的障碍，确认了周二日线蜡烛图的低位高点和十字星。虽然未能有效跌破引自12月27日的趋势线，但似乎符合引自12月30日高点的下行通道。此次下跌在1.3560支撑位处受阻，亚洲早盘时段有所回升，目前再度测试1.3618水平，后者此次扮演阻力位。目前高点和低点顺次向下的趋势未改，鉴于汇价维持在通道之内，欧元/美元仍趋向下行。只有向上突破1.3700，才会出现走势转化的信号。

美元/日圆：走低并再度挣扎于支撑位102.00附近。若有效跌破该道支撑，或再度挑战另一道支撑位101.00，后者恰是自10月8日至1月2日涨势的50%回档位。另一方面，若向上突破103.00的阻力位，或预示着短期下行走势已触底，且仅仅是长期上行走势的短暂下行修正。相对强弱指标指向下行，而乖离率的移动平均值(MACD)下穿触发线，确认多头的弱势。

欧元/英镑：在英国央行总裁卡尼表示复苏在积聚动能后欧元大跌。汇价突破0.8240障碍并达到0.8187支撑位。昨日的评论中我曾表示鉴于汇价或继续下行而不出现回档，我将不会理会相对强弱指标的超卖信号。在跌势遭遇支撑位之际，需要再度关注震荡点。该指标可能触底，因其看似逆转下行走势，若突破30的障碍，或将确认空头再度主导前的一波上行修正。若有效跌破0.8187支撑位，或意味着更大的空头走势，并瞄准0.8080区域。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3672 1.3592 +0.59 -0.53 1.3745

美元/日圆 101.93 102.52 -0.58 -3.20 105.30

欧元/日圆 139.37 139.33 +0.03 -3.64 144.63

美元/瑞郎 0.8934 0.9004 -0.78 +0.07 0.8928

英镑/美元 1.6643 1.6594 +0.30 +0.53 1.6556

美元/加元 1.0983 1.0999 -0.15 +3.42 1.0620

澳元/美元 0.8961 0.9024 -0.70 +0.54 0.8913

新西兰元/美元 0.8334 0.8318 +0.19 +1.56 0.8206

欧元/瑞郎 1.2215 1.2241 -0.21 -0.46 1.2271

欧元/英镑 0.8213 0.8191 +0.27 -1.01 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8021 8.7643 +0.43 -0.51 8.8474

美元/挪威克朗 6.0925 6.1131 -0.34 +0.43 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价