重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短率持在低位，关注明日364天期存单标售结果

* 短率仍持在低位

* 整体市场资金偏松

* 关注明日364天期存单标售结果

记者 詹静宜

路透台北2月13日 - 台湾银行间短率周四仍稳在低位。银行资金调度人士认为，银行间在提存期初多采取负数操作之际，拆借需求略有增温，不过市场资金仍显宽松，短率在既有低位不变，关注周五央行标售364天期存单结果。

他们并表示，因应周五交割400亿台币五年期公债，部分资金提前预作准备，加以银行间积极负数操作，略有带动银行间拆借需求，令整体银行间超额准备负数持续扩大，惟整体市场资金仍显宽松，资金调度议价容易，短率依旧处于低位。

“最近有比较好放钱。”一位外商银行资调人士称。

明天央行将标售364天期存单，且本次央行为因应通货回笼，已提高发行金额至1,200亿台币，市场将关注央行增额发行一年期存单后的市场反应。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周四通货回笼约167.99亿台币，连续七日通货回笼已达2,011.75亿，累计发行数续降至1.78兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同于上日收盘价；今日区间在0.295-0.410%，上日收盘区间则为0.295-0.400%；一周拆款利率成交在0.380-0.430%，上日区间则收在0.380-0.420%。

**短票利率持平**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，周四发票量偏少，而银行端较为坚持成交利率在0.60%上方，且部分企业法人的票券RP已降至0.56%，因此近日短票皆优先承作给企业法人客户。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。

台湾央行共发行3,947.5亿台币存单，相较存单到期金额3,937亿台币，存单发行余额增10.5亿。 周五央行存单到期金额为895亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为负88亿台币，累计超额准备为负1,797亿、加计前期1%的超额准备为1,641亿台币。

**RP利率持平低档**

债券市场附买回(RP)利率在低档持平。今日市场延续本周来的宽松基调，不过因证券商此前已有一波利率下调，RP利率暂时稳于当前，加上明日有400亿台币的公债发行，预估本周底部利率将获支撑，下周则随资金情势有变化机会。

市场交易人士指出，尽管尚未调降利率的证券商有意跟进调低，但投信及寿险仍显得抗拒，市场因信评程度不同能做到较低利率的仍属大型证券商，中小型券商将待下周资金情势若仍持续宽松，再行测试下调。

票券商部分利率则维持不变，因底部利率已低。

〞明天400亿公债的新券不无小补，利率应该可以撑得住。〞一位证券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，也和上日相同。