CNH动态：人民币即期汇价下跌，盘势似现美元轧空

路透香港2月13日 - 离岸人民币即期汇价 周四连续第四天下跌，跟随多数亚币跌势。近期市场未能由中间价获得激励，交易员陆续回补稍早的美元／CNH空头部位，令美元轧空压力浮现。

市场人士指出，离岸市场稍早侧重放空美元，不过，随着汇价自年初高点回落，以及美联储逐步退市的步调不变支撑美元后，放空美元的意愿已较年初下降。

根据最新公布的路透调查，因新兴亚洲货币的前景改善，印尼卢比人气在过去两周转为接近中性，为近18个月最高。而中国人民币的多头仓位出现下降，人民币 多仓降至8月底以来最低，因交易商称企业的美元卖需减弱且有央行干预的迹象。

“现在放空美元的成本变高，不是很划算。”一中资行人士说。

他表示，贸易及经常帐双顺差支持人民币看升，而人民币的高利息仍吸引买盘，不过，短线上人民币可能会因为修正稍早的过度偏空而走软。

本地时间下午6:14时，离岸人民币 报6.0402，上日尾盘6.0378，盘中区间在6.0374-6.0441；境内外价差缩为234点，上日在246点。

境内人民币 收低0.02%至年内新低6.0636，中间价 亦贬0.04%至6.1100；交易人士称，中间价第二天下跌，大行购汇对人民币形成的阻力位也随之移动，使得整体窄幅振荡区间向下平移。

印尼卢比周四触及逾两个月高点，受债券资金流入及今年经常帐赤字可能缩减的预期提振。而多数新兴亚洲货币跟随澳元跌势而下跌，投资者了结获利。

人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1103/6.1143，上日报6.1080。（完）

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