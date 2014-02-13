投行观点：高盛预测未来12个月投资大宗商品将带来负回报

Jeffrey Currie率领的高盛分析师在报告中称，贵金属将下跌14%，农产品会下跌9%，而能源和工业品分别下跌3.5%和3%。这份报告的日期是周三。

“我们相信市场回应寥寥是有重要的基本面因素的。”高盛称，其还表示预计全球石油供应曲线愈发平坦，且会结构性地降低波动，因新兴市场的消费者也转向页岩能源革命。

另外高盛分析师称，新兴市场疲软也是看空大宗商品的因素之一。经常帐赤字、利率上调和货币大幅贬值诱发新兴市场不振。