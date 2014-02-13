马来西亚期市：棕榈油期货收于六周高位，受大豆市场走强带动

路透吉隆坡2月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收于六周高位，连续第三日上涨，因美国和中国大豆市场走强，暗示市场食品和燃料方面的棕榈油需求上升。

美国3月豆油合约 在亚洲时段末上涨0.3%，大连商品交易所5月豆油合约 升0.7%。

豆油价格上涨将使买家转而买入较便宜的棕榈油，因这两种食用油通常互相替代。

Kenanga投资银行分析师Alan Lim称，“人们对巴西天气干燥的担忧仍存，所以支撑了豆油价格，间接也支撑了棕榈油。”

收盘时，马来西亚指标4月棕榈油期货 收高0.8%，报每吨2,655马币(800美元)，为1月2日以来最高水准。盘中交投区间介于2,636至2,664马币。

总成交量为37,896口，高于35,000口的日均成交量。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 郑茵)