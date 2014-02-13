马来西亚期市：棕榈油期货收于六周高位，受大豆市场走强带动

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透吉隆坡2月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收于六周高位，连续第三日上涨，因美国和中国大豆市场走强，暗示市场食品和燃料方面的棕榈油需求上升。
美国3月豆油合约 在亚洲时段末上涨0.3%，大连商品交易所5月豆油合约 升0.7%。
豆油价格上涨将使买家转而买入较便宜的棕榈油，因这两种食用油通常互相替代。
Kenanga投资银行分析师Alan Lim称，“人们对巴西天气干燥的担忧仍存，所以支撑了豆油价格，间接也支撑了棕榈油。”
收盘时，马来西亚指标4月棕榈油期货 收高0.8%，报每吨2,655马币(800美元)，为1月2日以来最高水准。盘中交投区间介于2,636至2,664马币。
总成交量为37,896口，高于35,000口的日均成交量。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8