重温稿-台湾金融：金管会将全面金检发卡行，并望6月底立法通过保险法修订案

路透台北2月13日 - 金管会主委曾铭宗周四宣布两项新金融措施，包括要求金控或银行大型保险公司必须设立副总经理等级的专责法令遵循主管，以及全面金融检查发卡行落实公平定价。

曾铭宗今天亲自主持例行性记者会时做出以上表示。同时他并透露，行政院已经核定金管会保险法修订版本，将送交立法院审查，希望6月底可望完成修法，其中包括开放保险业资金赴海外并购。

他并指出，近期内会要求金控、银行、大型保险公司等必须设立副总经理等级的专责法令遵循主管，新业务、新产品必须经过专责主管签审。

“业务拼命开放，很快会有负面发展。”他说。

曾铭宗指出，国外也有专责法令主管制度，此时推出目的有三，包括第一金融业务在大幅开放松绑、自由化，第二消费保护权必须充分考量 第三OBU等衍生性产品涉及非常复杂，并涉及洗钱相关法令，最快下个月将修改内控办法，要求上述金融机构设立副总级以上的法令遵循主管。

他表示，由于大型金融机构的业务较为复杂，因此要求银行及大型寿险公司设立法规遵循专责主管，预估寿险公司会10家以上被要求，希望下半年建置完成法令遵循制度。

至于金检发卡行部分，他指出，金管会将发文发卡行须落实公平定价，并定期检视，发卡机构假设不积极落实风险定价，不排除将暂停该业务。