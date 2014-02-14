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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 16:54 BJT

香港数据：1月底止外汇基金境外资产降至25,709亿港元--金管局

路透香港2月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至2014年1月底止，外汇基金境外资产为25,709亿港元，较上月底减少107亿港元。

金管局称，货币基础为12,804亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2,367亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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