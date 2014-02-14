香港数据：1月底止外汇基金境外资产降至25,709亿港元--金管局

《香港报摘》--信报4月20日
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
路透香港2月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至2014年1月底止，外汇基金境外资产为25,709亿港元，较上月底减少107亿港元。
金管局称，货币基础为12,804亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2,367亿港元。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。