《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月14日

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透香港2月14日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价：（本地时间15:54时，1港 元=0.78187人民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 万科 7.37 12.52 0.75 深物业 7.41 6.26 1.51 南玻 8.30 6.27 1.69 深康佳 4.40 2.89 1.95 ST中华 5.64 2.95 2.45 ST中冠 9.66 4.59 2.69 深深宝 8.08 6.20 1.67 深华发 6.79 3.52 2.47 深赤湾 15.82 14.27 1.42 招商地产 18.20 19.48 1.19 特力 9.71 6.28 1.98 飞亚达 7.11 6.43 1.41 一致药业 56.96 45.50 1.60 深深房 3.65 2.91 1.60 ST盛润 6.83 5.77 1.51 深南电 4.12 2.60 2.03 深纺织 8.44 5.90 1.83 方大集团 6.38 3.39 2.41 深国商 19.39 11.58 2.14 深赛格 5.51 3.13 2.25 宝石 22.12 13.04 2.17 小天鹅 9.44 9.16 1.32 粤高速 2.95 2.52 1.50 晨鸣纸业 4.59 3.80 1.54 ST珠江 3.55 2.52 1.80 美菱电器 5.67 4.99 1.45 大冷股份 10.54 7.27 1.85 粤电力 4.74 4.60 1.32 佛山照明 9.16 6.44 1.82 江铃汽车 25.80 28.24 1.17 沙隆达 12.63 8.39 1.93 苏常柴 7.87 4.98 2.02 威孚高科 28.75 26.80 1.37 古井贡酒 23.80 17.46 1.74 ST东海 5.19 4.53 1.47 长安汽车 10.98 13.68 1.03 京东方 2.20 2.02 1.39 鲁泰 9.96 10.77 1.18 本钢板材 2.83 2.45 1.48 张裕 26.00 20.20 1.65 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。