国际油市：亚洲燃料油现货溢价微升，因合规供应趋紧

路透新加坡2月13日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货溢价周四均微升，为连续第二日上涨，且仍相对稳定至持坚，因市场受合规供应趋紧影响。

180-cst和380-cst燃料油现货溢价分别为每吨3.50美元和3.77美元，上涨0.33美元和0.27美元。

3月亚洲将收到更多来自西方的燃料油供应，估计达到约384万吨，2月时为333万吨，但仍低于去年的月度均值450万吨。

高粘度高浓度船货需要进一步使用低浓度和粘度的材料混和调整，以符合亚洲的现货交易规格。

不过一名企业消息人士称，市场上目前没有太多这类低浓度船货，因伊朗冬季国内需求增加，加之计划进行炼厂维修，该国已削减出口。

贸易机构IE Singapore周四公布的最新数据显示，截至2月12日当周，新加坡岸上燃料油库存减少110.1万桶至两周低点1,810.1万桶。

日本石油连盟公布，截至2月8日当周，日本炼厂利用率下降0.3个百分点至85.6%。

现货交易方面，嘉能可向BP售出两笔2万吨380-cst燃料油船货，3月6-10日装船，价格为每吨607美元。

新加坡贸易商兴隆向BP售出2万吨380-cst燃料油船货，3月1-5日装船，价格为每吨607美元。(完)

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