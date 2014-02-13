国际油市：亚洲柴油裂解价差承压，因新加坡馏分油库存升至两年高位

路透首尔2月13日 - 亚洲柴油裂解价差周四承压，贸易消息人士指因新加坡岸上馏分油库存大涨至逾两年高位。

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，2月12日止当周，新加坡馏分油库存增加40.1万桶，至1,204.8万桶，因日本和印度的船货抵达新加坡。

这带动3月柴油裂解价差从周三的每桶18.19美元降至18.03美元。

日本和印度共计运输211,493吨车用柴油至新加坡。前周没有来自这两个国家的油品。

一位交易商称，“今天市场人气偏空，因一些交易商试图抛售船货。”

尽管市场偏空，但交易商预计炼厂即将进行维护及日本炼能较低，将使供应受到限制。

新加坡现货市场方面没有交易达成。(完)

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