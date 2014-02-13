国际油市：亚洲柴油裂解价差承压，因新加坡馏分油库存升至两年高位

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透首尔2月13日 - 亚洲柴油裂解价差周四承压，贸易消息人士指因新加坡岸上馏分油库存大涨至逾两年高位。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，2月12日止当周，新加坡馏分油库存增加40.1万桶，至1,204.8万桶，因日本和印度的船货抵达新加坡。
这带动3月柴油裂解价差从周三的每桶18.19美元降至18.03美元。
日本和印度共计运输211,493吨车用柴油至新加坡。前周没有来自这两个国家的油品。
一位交易商称，“今天市场人气偏空，因一些交易商试图抛售船货。”
尽管市场偏空，但交易商预计炼厂即将进行维护及日本炼能较低，将使供应受到限制。
新加坡现货市场方面没有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王冠中)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8