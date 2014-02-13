美国热股：英伟达第四季营收优于预期，早盘股价上涨

路透2月13日 - 图形芯片制造商英伟达(Nvidia) 周三公布第四季营收优于预期，受益于个人电脑(PC)游戏组件需求，尽管该公司在向电脑领域以外扩张，进入移动设备方面步履维艰。英伟达还表示，已停止建设新园区的计划。