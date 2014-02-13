国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续跌势，受累于供应增加

路透新加坡2月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周四降至10月24日以来最低位每吨113.95美元，为连续第四日下跌，因担心低廉的液化石油气(LPG)供应增加。

交易商称，亚洲大型石脑油进口商台塑石化买入最多9万吨公开规格石脑油，3月下半月运抵麦寮，成本加运费每吨较日本报价升水略低于1美元。这是该公司约五个月来所支付的最低价格。

交易商补充道，台塑可能购入2.2万吨3月交付的LPG船货，每吨较日本石脑油报价贴水50美元。

交易商说，印度Reliance Industries卖出5.5万吨3月上半月从Sikka港口出货的石脑油，离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水28美元。

亚洲汽油裂解价格为连续第二日持稳于每桶9美元上方，较一个月前高出24%。

七笔总计35万桶船货在新加坡现货窗口交易，这是8月6日以来交易数量最高的一天，卢克石油(Lukoil)拿下五笔船货。

交易商称，卢克石油买进船货可能是用来供应东南亚。

Saigon Petro和Petrolimex标购总计7万吨3月交付的汽油。

印尼需要约970万桶88-辛烷值的汽油船货，3月交付。(完)

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