国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续跌势，受累于供应增加

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周四降至10月24日以来最低位每吨113.95美元，为连续第四日下跌，因担心低廉的液化石油气(LPG)供应增加。
交易商称，亚洲大型石脑油进口商台塑石化买入最多9万吨公开规格石脑油，3月下半月运抵麦寮，成本加运费每吨较日本报价升水略低于1美元。这是该公司约五个月来所支付的最低价格。
交易商补充道，台塑可能购入2.2万吨3月交付的LPG船货，每吨较日本石脑油报价贴水50美元。
交易商说，印度Reliance Industries卖出5.5万吨3月上半月从Sikka港口出货的石脑油，离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水28美元。
亚洲汽油裂解价格为连续第二日持稳于每桶9美元上方，较一个月前高出24%。
七笔总计35万桶船货在新加坡现货窗口交易，这是8月6日以来交易数量最高的一天，卢克石油(Lukoil)拿下五笔船货。
交易商称，卢克石油买进船货可能是用来供应东南亚。
Saigon Petro和Petrolimex标购总计7万吨3月交付的汽油。
印尼需要约970万桶88-辛烷值的汽油船货，3月交付。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8